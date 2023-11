A precíziós mezőgazdaságban a drónokkal való permetezés mellett számos érv szól: elektromos árammal működtethető, könnyű szerkezettel rendelkező gépekkel a permetezést olyankor is el tudják végezni a szakemberek, amikor a hagyományos technológia korlátozottan áll rendelkezésre. A szenzoroknak, térképező és tervkészítő szoftvereknek hála a munka hatékonysága nő, ez pedig mind időben, mind költségoldalon megmutatkozik. Nem elhanyagolható az sem, hogy a drónnal nincs taposáskár, nem tömörödik a talaj.

Ez év augusztus 11-én kelt az a határozat, amelyben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növényvédelmi és Borászati Igazgatósága engedélyezte a Mospilan 20 SG készítmény drónról történő kijuttatását, tájékoztatta lapunkat Jordán László növényorvos, szakértő, a Légtér.hu növényvédelmi szakértője.

– Az engedély nem teljes körű, csak cseresznye, meggy és dió kultúrákra érvényes, és a Combi-protec nevezetű csalogató anyaggal történő együttes alkalmazásra érvényes, tájékoztatta lapunkat a szakember. Ezzel együtt is történelmi jelentőségű, mert most veheti kezdetét a legális drónos növényvédelmi tevékenység. A mezőgazdaságban a drónokat alapvetően kétféle feladatra lehet használni: felvételezésre vagy valamilyen anyag kijuttatására. A felvételezésnek több formája használatos, attól függően, hogy milyen kamerával szerelik fel a gépet. Termésbecslést, vadkárt, aszálykárt, zöldtömeget és egy sor más dolgot lehet mérni velük. A talaj állapotát is lehet kamerákon keresztül figyelni: az eróziós károktól a tápanyagellátottságig rengeteg adat rögzítésére van lehetőség.

Minden gazdaságnak komoly befektetés lehet egy saját permetező drón

Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy sokan könnyű és gyors pénzkeresési lehetőséget látnak a drónozásban, pedig a permetező drón megvásárlása nem elég, szükséges hozzá aggregátor, tartalék- és csereakkumulátorok, egy monitorozó drón sem árt, valamint kelleni fog egy szállító jármű, általában pick-up, valamint a műveleti engedélyről sem feledkezhetünk meg. Jelentős a személyi költség is: a drónpilóta mellett szükséges egy repülésfigyelő személy, illetve egy előkészítő személy, és természetesen a szakmai irányító, a növényorvos.

– Ahhoz, hogy valaki ilyen drónnal való tevékenységet végezzen, komoly képzések sorát kell elvégezni, ezt követően pedig a pilóta nélküli légijármű vezetői igazolványra jogosító tanfolyamot. Ezek a képzések légiközlekedési ismertekről szólnak, a sikeres vizsga birtokában lehet jelentkezni a szakmai, növényvédelmi drónpilóta képzésre. Ide még további bemeneti feltételeket is kell igazolni, ilyen például a növényvédelmi „zöld könyv”.