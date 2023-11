Már túl vannak a gazdálkodók az idei évi betakarításon, raktárakban a búza, a kukorica, a napraforgó, illetve van aki már az értékesítésen is túl van, mert rá volt szorulva a termény árára, még akkor is, ha tudta, jóval áron alul értékesíti, de a hiteleit fizetni kell. Vagy, csak így tudja a következő szezont elkezdeni.

Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is, már korábban is elmondta, csalódottak, mert többet vártak az árpától, a repcétől és a búzától is. Búzából ezer tonnával termett kevesebb a vártnál. Csalódásuk oka, hogy sokat költöttek az idei termésre – drága volt a műtrágya, a vetőmag, a vegyszerek, a gázolaj – a termény ára pedig még a tavalyinak a felét sem éri el. Tavaly 140 ezer forintot kínáltak egy tonna búzáért, idén 65 ezer forintot adtak érte.

– A terményt – búzát, repcét, árpát – el kellett adnunk az adósságunk fejében, hogy a kiadásainkat fedezni tudjuk. Az biztos, hogy idén nem nagyon vásárolunk input anyagokat, mert nincs rá pénz. Munkabérre, gázolajra tartalékolunk. A következő évet valahogy túl kell élni. Bízunk benne, hogy a kormány kedvezményes hitellel segíti majd a gazdálkodókat – mondta Krieser János.

A repce hozama 3,1 tonna hektáronként, de nagyon szép 3,8-4 tonnás eredmények és jóval gyengébb 2-2,1 tonnásak is születtek. Báta és Bátaszék határában megdőlt az állomány, Kölesd-Szedres határában a pár hete lecsapó vihart követően a megdőlt táblákon elkezdett a becőkből peregni a szem és a vadak sem kímélték a táblákat.

A vármegyei kormányhivatal agrárügyi és környezetvédelmi főosztályához június 26-a és július 7-e között 21 kárbejelentés érkezett, ez 77 parcellát és 381 hektár területet érintett. A károk megoszlása szerint a 77 parcellából 5-re jégeső, míg a többire viharkár volt a jellemző. A parcellák több mint fele a paksi járásban, harmada a tamási járásban fekszik. Szekszárd és Dombóvár környéke a bejelentésekkel szórványosan érintett. Jégesővel 4 parcella minőségi borszőlő és egy kukorica érintett.

Ilyen előzmények után a gazdák azon spórolnak, amin csak tudnak. A kukoricának, napraforgónak is nyomott a felvásárlási ára, ami még a ráfordított költségeiket sem nagyon fedezi.