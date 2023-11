Segély 9 perce

Februárig minden családhoz megérkezik a szociális tűzifa

Márciusban jelent meg a szociális tűzifaprogram pályázata, idén is ötmilliárd forintos keret áll rendelkezésre – jelentette be dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára. A települések április 28-ig pályázhattak az összegre, a pénzből megvásárolt tűzifát és szenet pedig a leginkább rászoruló családoknak osztják ki. A legtöbb településen már megkezdték ezen családok összeírását, illetve van, ahol már a tűzifát is kiszállították.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

Sok család nagyon várja a tűzifa formájában nyújtott segélyt Forrás: MW

A programban az ötezer lakosúnál nem népesebb települések vehettek részt idén is. Ez azt jelenti, hogy 2300-2400 településen mintegy 200 ezer háztartáshoz jut el a tűzifa jövő év február 15-ig. Újdonság, hogy a Belügyminisztérium előrehozta a pályázat kiírását a nyár végéről tavaszra, hogy az önkormányzatok minél hamarabb megkaphassák a támogatást, amit a Magyar Államkincstár egy összegben folyósított szeptember 15-ig. Egy átlagos családi ház kifűtéséhez, ha nem nagyon kemény a tél, akkor nagyjából hat köbméter fa kell. Mivel egy köbméter fa ára 35-40 ezer forint körül van, egy téli szezon még mindig majd kétszázötvenezer forintos tétel egy családnak, ami sokak számára komoly teher, ezért az az egy, esetenként két köbméternyi tüzelő is nagy segítség azoknak, akiknek kevés a havi bevételük. A mintegy ezer fős Tolnanémedi önkormányzata hatvanegy köbméter szociális tűzifát oszt szét a rászorulók között novemberben. A polgármester hangsúlyozta: a települések évről évre egyre kevesebb tűzifára tudnak pályázni. Szociális tűzifa támogatást ad a fürgedi önkormányzat is, a lakosok kérelmeit november tizenötig várták. A támogatásra való jogosultság feltételei között említik például, hogy ha a kérelmező hetven év feletti nyugdíjas, akkor a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a kétszázhuszonnyolcezer forintot. Szociális tűzifára pályázhat ott még többek között a helyi közfoglalkoztatott, vagy azok, akik lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesülnek. Értény településen szeptember végén már kiosztották a szociális tűzifát, elsősorban a települési támogatásban és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kapták. Százhuszonhárom köbméter keményfából hetvenhárom rászorult család részesült. Értényben hétszázhuszonnyolcan élnek. A hőgyészi önkormányzat a szociális tűzifa kérelmeket még november harmincadikáig várja. A lakosok a kérelemnyomtatványokat a polgármesteri hivatal földszintjén találják egy dobozban. A nyomtatvány kitöltése után pedig azt beadni az ugyanazon asztalon lévő másik dobozba bedobva lehet. Fontos, hogy a kérelmekben szerepeljenek az igénylők telefonos elérhetőségei. A kétszázötvenkét lakosú Szárazdra is megérkezett a szociális tűzifa, amelyre október végéig tudták benyújtani a lakosok a kérelmeket. Harminchárom köbméter keményfát osztanak ki, háztartásonként várhatóan egy-két köbmétert. Pörböly 34 köbméternyi szociális tűzifát kapott idén, tájékoztatta lapunkat Sipos Lajos polgármester. Ez azt jelenti, hogy több mint harminc családnak tudnak segíteni az idei fűtésben. Ez a mennyiség kicsit kevesebb, mint a tavaly kapott tűzifa mennyisége, és sajnos a járulékos költségek – amit az önkormányzat fizet – is több lett, mert drágult a fa. Az áfát és a fuvart az önkormányzat fizeti, tette hozzá a polgármester. Bátán nem igényeltek szociális tűzifát az idén, inkább vásárolnak annyit, amennyire szükség lesz. Még tart a rászorulók jelentkezése, de úgy számolnak, hogy száz körüli család részesülhet majd belőle, mondta Huszárné Lukács Rozália polgármester. Azért az erdészettől való vásárlás mellett döntöttek, mert így anyagilag az önkormányzat jobban jár, mintha pályázott volna, ugyanis a fuvar, az áfa, a házhoz való kiszállítás többe kerül, mint így, tette hozzá. Több településen is elmondták, mivel az igény nagyobb, mint a szétosztandó fa, felvetődött, hogy összeszedhetnék a viharok által kidöntött fákat a környékbeli erdőkben. Az erdők tulajdonosai azonban elzárkóztak attól, hogy idegen menjen a területükre. Talán nem véletlen, hiszen télen sok eljárás indul falopás miatt.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!