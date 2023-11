Most sem volt tömeg, viszont volt bőven kínálat. Sokan vásároltak sütőtököt – pucolva, szeletelve – 200 forintot kértek kilójáért. Ugyancsak jó áron kínálták a lecsónak való paprikát is, ennek kilóját 580 forintért adták. A kápia paprika sem volt sokkal drágább, 650 forintért lehetett belőle venni. Aki megelégedett azzal, hogy kicsit hibás a zöldség, az még olcsóbban, 450 forintért is hozzájuthatott. A padlizsánt 650 forintért, a cukkinit 600-ért kínálták, a karfiol kilóját is hasonló áron.

Gyümölcsből már csak az alma és a szőlő volt az asztalokon, az almát 300 és 600 forint között, a szőlőt 1200-1400 forintos áron kínálták.

Természetesen volt sárgarépa, petrezselyem, káposzta, kelkáposzta, burgonya, ez utóbbit 300 forintért is láttunk, igaz kicsit aprószemű volt.

A mézesek közül most is többen kipakoltak, és a füstöltkolbászt, szalonnát, hurkákat áruló termelők is. És most is lehetett kész savanyúságokat, házi lekvárokat vásárolni.