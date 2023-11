A károsult termelők 2023-ban is a megszokott módon, elektronikus úton nyújthatják be november elejétől a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket a Magyar Államkincstár erre szolgáló internetes felületén. A kérelmet a benyújtási határidőn belül többször is be lehet küldeni, aktualizálni, de a kincstár és az agrárkár-megállapító szerv a 2023. november 30-án, 24:00 óráig utolsóként benyújtott kérelmet veszi figyelembe. A kárenyhítő juttatás iránti kérelemről legkésőbb 2024. március végéig születik döntés és az igazoltan károsult gazdák eddig kapják meg a kárenyhítő juttatást.

A hozamérték csökkenés megállapításához - amennyiben saját adattal a termelő nem rendelkezik – segítséget nyújtanak a 2018-2022. kárenyhítési évekre megállapított referenciaárak és átlaghozam-adatok.

A tárgyévi átlaghozam-adatokat az Agrárminisztérium a következő évben a végleges KSH adatok alapján felülvizsgálja, ezért a 2023. kárenyhítési év tekintetében jövőre kiadandó végleges átlaghozam a közzétettől eltérhet. A módosítás nem jogosítja fel a termelőt a korábbi kárenyhítő juttatás iránti kérelmének utólagos módosítására.

A kárenyhítő juttatás összege a korábbi évekhez hasonlóan legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80%-áig terjedhet. Fontos változást jelent a korábbi évekhez képest, hogy a jogszabályi változás alapján a károsult gazdálkodónak az első káresemény bekövetkezésének időpontja előtt megkötött mezőgazdasági biztosítással kell rendelkeznie, amelyről az igazolásokat a kérelemhez csatolni kell. Amennyiben a termelő biztosítást nem kötött a károsodott növénykultúrára jellemző aszály, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy vagy vihar káreseményre, úgy az őt megillető kárenyhítő juttatás felére jogosult.

A 2023. kárenyhítési évben a gazdálkodók eddig megközelítőleg 98.000 hektár területre csaknem 5.800 db kárbejelentést tettek. A legjellemzőbb káresemények a jégesőkár (30.700 hektár), az aszálykár (19.900 hektár), a viharkár (19.100 hektár) és a tavaszi fagykár (12.400 hektár) volt.

Aszályközlemény a 2023. kárenyhítési évet érintően Bács-Kiskun-, Békés-, Borsod-Abaúj-Zemplén-, Csongrád-Csanád, Fejér-, Győr-Moson-Sopron-, Hajdú-Bihar-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Nógrád-, Pest-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Tolna-, valamint Veszprém vármegyére a Földművelésügyi Értesítőben kerül kiadásra.