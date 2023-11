A 80 millió forintos összeg Budapesten 58-75 négyzetméterre lehet elég. A fővárosi agglomerációban több településen és a vármegyeszékhelyek többségében is 100 négyzetméternél méretesebb házzal lehet számolni ekkora összegből.

Megváltoztathatja a lakáspiaci tendenciákat a jövő évben induló új támogatási rendszer, a CSOK Plusz, amely az első közös lakásként megvásárolt, maximum 80 millió forintos új lakóingatlanok piacán fokozott keresletet hozhat – áll az ingatlan.com és a money.hu közös elemzésében.

Fontos eltérés a jelenlegi támogatásokhoz képest, hogy az eddig megismert feltételek szerint a CSOK Plusz nem tesz különbséget az új és használt lakóingatlanok között. Az új lakások drágábbak, ezért ugyanabból az összegből kisebb alapterületű ingatlant lehet vásárolni. A vevőknek viszont jó hír lehet, hogy 80 millió forint elegendő lehet akár több szobás új lakásra vagy házakra is. Ezek ráadásul energiatakarékosabbak, és sokszor korszerűbb elrendezésűek mint egy több tízéves használt ingatlan, így az új építésűek a jövőben jobban tartják majd az értéküket.

A kettő vagy több gyermekre igényelhető CSOK Plusz összege (30 és 50 millió Ft) már egy új lakás vásárlásához is nagyban hozzásegíthet, különösen, ha a babavárót is felveszi mellé a házaspár. Nem szabad megfeledkezni ugyanakkor arról, hogy a CSOK Plusz, mint ahogyan a Babaváró is, valójában egy hitel, éppen ezért a hitelképesség alapkritérium az igénylésnél, és ahhoz pedig megfelelő jövedelemre van szükség.