Nagyanyám például, ha krumplit főzött, soha nem öntötte ki annak a vizét, hanem levesalapanyagnak azt félre tette. Hasonlóan olcsó és nagyon hasznos megoldás az is, ha tésztát főzünk, akkor semmiképpen se öntsük ki a főzővizet, hiszen igazi kincset érhet a növényeinknek.

A mértékletesség ebben az esetben is fontos, de, ha tudjuk, mit csinálunk és betartjuk a „szabályokat”, akkor nem lehet gond. Ráadásul így a pazarlást is csökkenthetjük, mivel kevesebb vizet használunk. A tésztavíz a benne lévő sok ásványi anyag miatt alkalmas növények öntözésére, de csak akkor, ha már teljesen kihűlt. Sót is tartalmaz, ami túlzott mennyiségben károsíthatja a növényeket, ezért egy kevés csapvízzel vagy esővízzel kell hígítani.

A főzővíz egyfajta műtrágyaként is működik, fontos tápanyagokkal látja el a szoba-, kerti és balkonnövényeket - írja a balconygardenweb. Viszont ne locsoljunk túl sűrűn vele és túl sokat se használjunk belőle, különösen akkor, ha sok sóval főzzük a tésztát. Most pedig nézzünk további okokat, amiért érdemes alkalmazni:

Ha nem túl sós a víz, akkor rendszeres használat mellett a levelek dúsabbak és szebbek lehetnek. Emellett segít felgyorsítani a hasznos talajbaktériumok és gombák növekedését is. Ellenállóbbak lehetnek a betegségekkel szemben a növények és egészségesebben fejlődhetnek.

Vizet takaríthatunk meg, hiszen így a már használt vizet tudjuk felhasználni, így egy csepp sem megy kárba, és kevesebbet kell megengednünk a csapot.