Október végén, november elején nagyjából átlagosan 10-15 ezer forintos árkülönbség volt az ukrán és magyar takarmánykukorica között. Az ukrán áruért csak 130 dollárt (46 ezer forintot) fizetnek a kereskedők, míg az Agrár-közgazdasági Kutatóintézet szerint átlagosan tonnánként 56-57 ezer forint termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica október legvégén.

Itthon ez azt jelenti, hogy a tavalyinak még a felét sem fizeti a piac a terményért, amit az magyaráz, hogy itthon és világszerte – például az IGC (International Grains Council, Nemzetközi Gabonatanács) szerint a 2022/2023. gazdasági évit 5 százalékkal meghaladó, 1219 millió tonna globális kukoricatermést várnak.

Laptársunk kalkulációja szerint miután egyelőre nagyon gyengén muzsikálnak az árak, most az a döntő, kinek, hol, mennyi tárolókapacitása van. A legnagyobb volumenben learatott termény itthon 47-55 ezer forint, vagyis nő az érdeklődés az import áru iránt. A kukorica tárolása ráadásul rendkívül kockázatos: csak erős idegzetűeknek ajánlott.

Az élénkülő orosz, ukrán és európai külkereskedelem is aggodalomra adhat okot, amin a piacvédelmi, importkorlátozó intézkedések sem segítenek, sőt, a regionális-globális piacokra tör mindenki. A hazai árak gyengeségében egyébként nem is az ukrán áruk – különben is vitatható – olcsósága „ludas”, hanem az említett kínálati volumen.

Szilágyi Tibor bátaszéki fiatal gazdálkodó is megerősítette, hogy nehéz helyzetben vannak a gazdák. Ők ősz elején értékesítettek utoljára terményt, már akkor is nyomott áron. Azóta pedig egyre csak esnek a felvásárlási árak. Nem jók a kilátások, tette hozzá a fiatal gazdálkodó.

Az ármozgások kaotikusak

Ugyancsak hektikus a búza, a szója és különösen a napraforgó piaca. Az ukrán búza most minőségtől függően 135-150 dolláros (48-53 ezer forint) tonnánkénti áron érkezik Ukrajna nyugati határára, a szójababért 380 dollárt kérnek (135 ezer forint), de egyik sem igazán piacképes jelenleg. A MezőHír szerint a búza, árpa és kukorica helyett az ukrán gazdák a napraforgón és a szóján akarnak keresni. A szója ára nem rossz, az előbbiek miatt viszont kiszámíthatatlan, hogy merre fog változni, ezért érdemes megfontolni a mielőbbi értékesítést.

Messze nem ilyen „egyértelmű” a napraforgót illető értékesítési döntés. A kaotikus ármozgásokra jellemző, hogy múlt hét végén még 110 ezer forintnak megfelelő összeget fizettek az ukrán gyárak a beszállított napraforgómagért, hétfőn (november 13.-án) viszont már csak 84 ezret.

Magyarországon az utóbbi héten 110-122 ezer forint között ingadozott a linolsavas mag alapára, és emelkedő tendenciát mutatott, ezért érdemes mielőbb túladni rajta, és nem várni a bizonytalan jobb árakra.