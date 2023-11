Nagy siker és elismerés a szekszárdi borvidék számára, hogy idén másodszor került be az öt jelölt közé Vesztergombi Csaba szekszárdi borász. Közülük választja majd ki a szakmai zsűri azt, aki az Év Bortermelője címet 2023-ban elnyeri.

Vesztergombi Csaba elmondta, nagy boldogsággal olvasta a hírt, hogy ismét bekerült az öt jelölt közé. Tavaly is így volt ez, és egyáltalán nem érezte csalódottnak magát akkor, amikor kiderült, hogy nem ő kapta a címet.

Már csak azért sem, mert akkor is és idén is a jelölés során a Magyar Bor Akadémia több mint 800, a szőlész-borász és a vendéglátó ágazatok elitjét képviselő szakembert szólított meg, hogy nevezzék meg az általuk a címre legméltóbbnak tartott három bortermelőt.

A felkérésnek végül közel 300 jelölő, köztük számos borász, borszakértő, borszakíró, kereskedő, oktató, étteremvezető, sommelier és chef, vagy az ágazathoz más módon kötődő szakember tett eleget. Az Év Bortermelője díj öt jelöltje közül négy az így kapott szavazatok összesítésével érdemelte ki helyét a legjobbak legjobbjai között, míg egy jelöltet – a hagyományoknak megfelelően – a díj korábbi győztesei közösen neveztek meg.

Nagyon nagy szó tehát, ha egy borász bekerül az öt jelölt közé. Vesztergombi Csaba elmondta, ha úgy adódna, hogy ő lenne a győztes, akkor az annyiban lenne számára különleges, hogy az országban elsőként sikerülne neki és édesapjának az, hogy egy családon belül mindketten elnyerték ezt a címet. Vesztergombi Ferencet – aki ma is aktív borász –1993-ban választották az Év Bortermelőjének.

Fotózás a lépcsőn, balról jobbra: Liptai Zsolt, Günzer Tamás, Vesztergombi Csaba és Lamport József (ifj. Szepsy István nem tudott eljönni) (Beküldött fotó)

Kedden délelőtt egyébként mind az öt jelöltről egy bemutatkozó film készült Budapesten. Hasonló kérdéseket kaptak mindnyájan, melyek a pincészetükkel, boraikkal, évjáratokkal, gazdálkodásukkal kapcsolatos.

November 25-én, a Borakadémia szervezésében mutatkozik majd be személyesen is az öt jelölt, ahol rövid beszélgetés és borkóstoltatás is vár rájuk. Az eredményhirdetésre pedig december 5-én kerül sor. Tavaly Csabát a felesége kísérte el az ünnepségre, úgy tervezik idén is így lesz.

Az öt jelölt neve: Günzer Tamás (Villányi borvidék), Lamport József (Egri borvidék), Liptai Zsolt (Pannonhalmi borvidék), ifj. Szepsy István (Tokaji borvidék) és Vesztergombi Csaba (Szekszárdi borvidék).

A jelöltekről Vesztergombi Csaba annyit mondott, mindnyájan egy korosztályba tartoznak, 45-55 év közöttiek, erejük, tudásuk teljében lévő szakemberek.