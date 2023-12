Az idei év elején a boltok - ahogy korábban is - import termékkel töltötték fel a polcaikat, és ez egészen az első koranyári termésig így is maradt. Sajnos azonban az idei év se lett jobb, az időjárás, a károsítók és az egyre szigorodó elvárások komoly kihívás elé állították a hazai termelőket. Ezek a hatások összessége azonban azzal is jár, hogy a burgonya termőterülete évről évre csökken, és ez a tendencia nem idén fog megfordulni.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a burgonya termőterülete és termésmennyisége folyamatosan csökkenő tendenciát mutat Magyarországon. Tavaly például 199,2 ezer tonna burgonya termett, mintegy 17 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a csökkenés idén is folytatódott: ekkor ugyanis 5,83 ezer hektárról 161,5 ezer tonna burgonyát takarítottak be.

Kevesebb termett, mint tavaly

Tolnában is jelentősen visszaesett a burgonya vetésterülete, pár éve a mözsi határban termeltek nagyobb területen ebből a növényből. A KSH adatai szerint a burgonya (vetőburgonya nélkül) behozatala az idén 13 százalékkal 38,2 ezer tonnára csökkent az előző évhez képest. A legnagyobb beszállító Franciaország maradt. A burgonya kivitele 28 százalékkal csökkent a megfigyelt időszakban. A legnagyobb célpiac Románia volt, valamint Horvátország.

A külföldről érkező a drágább

Amikor a külföldi burgonya felváltja a hazait a boltok polcain, szinte mindig történik valamekkora drágulás. A boltokban megjelenő import ára sok tényezőtől függ, egyebek mellett az euróárfolyamtól és a szállítási költségektől. A helyzetet nehezíti, hogy idén az európai burgonyának sem volt jó éve: a mennyiséget tekintve kevesebb, a méret szempontjából viszont nagyobb burgonyák termettek, csakhogy a vásárlók, emiatt pedig a kiskereskedelem nem ezt keresi - árulta el az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács sajtóreferense. Az import boltokba kerülése, vagyis a burgonya drágulása a jövő év elején várható, az árak viszont május második felében, az első hazai burgonyák kiskereskedelmi megjelenésével valamelyest csökkenni fognak.