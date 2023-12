A tárlat különlegessége, hogy a nevével ellentétben a tárgyakat nem csak megtekinteni lehet, de meg is vásárolhatjuk – adta hírül a Part Oldalak.

Ahogy megszokhattuk, a bibliotéka földszinti termeit évről évre, minden decemberben az adventi kiállítás ünnepi, kézműves tárgyai lepik el, így történt ez alkalommal is. A kiállított tárgyak között termelői mézet, karácsonyfa díszeket, koszorúkat, gyertyákat, textíliákat, mesekönyvet, kerámiákat és különféle dekorációs tárgyakat egyaránt találhatunk.

Az adventi tárlatot a helyieknek nemigen kell bemutatni. A tradíció hosszú múltra tekint vissza, már a régi könyvtárban is megszervezték. Jellemzője, hogy helyi és környékbeli alkotók mutathatják meg magukat ilyenkor. A mostani kiállítás a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár több termében látható, és az bizonyos, hogy bőven van miből válogatni az idelátogatóknak. A textilből készült, mosható újraszalvéták mellett táskák, képek, terítők is helyet kaptak itt. A decoupage (dekupázs) technikával készült tárgyak klasszikus, vintage hangulatot idéznek, ideálisak lehetnek ajándéknak is.