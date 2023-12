– A megváltozott nemzetközi környezetben szükség volt a kivitelezői és a finanszírozási szerződés módosítására, pontosítására a projekt előrehaladása érdekében – idézte fel Jákli Gergely, hozzátéve: alapvetően technikai korrekciókat tettek. Az elnök-vezérigazgató arról is beszélt, hogy a szerződések módosítására az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásával került sor – a brüsszeli zöld lámpára pedig egy hónapot sem kellett várni.

A Paks II. Zrt. vezetője tájékoztatott arról is, hogy befejeződött a gödörnyitás fontos szakasza, a föld talajvíz szintjéig tartó kiemelése, illetve elkészült a 2,7 kilométer hosszúságú résfal, novemberben pedig a talajszilárdítási tevékenység is elindult a német Bauer cég kivitelezésében. 17 hektáros területen mélykeveréses talajszilárdítási technológiával stabilizálják a talajt. A nukleáris hatóság kiadta az építési engedélyt az úgynevezett tervezési szintig történő talajkiemelésre is. A munka volumenét jól jellemzi, hogy a Paks II. munkagödrének legnagyobb mélysége 23 méter lesz – ebben szinte teljesen elférne egy tízemeletes lakóház.

A kétnapos, kedden, szerdán zajló konferencián szó esett arról is, hogy nemzetközi színtéren is intenzív a munka, Paks II. aktív tagja a nemzetközi nukleáris iparnak. Ennek ékes példája és egyben komoly elismerés volt, amikor májusban Magyarország adott otthont a CAMP-nek, a szakma rangos tudományos fórumának, amelyet az amerikai nukleáris hatóság, a US NRC koordinált. A Paks II. Zrt. és a WANO is szorosan együttműködik a nukleáris tapasztalatcsere területén és a cég résztvevője számos atomipari konferenciának. Az elnök-vezérigazgató kiemelte, hogy hazánk tagja a Franciaország vezetésével megalakult nukleáris koalíciónak, ami azzal a céllal jött létre, hogy az atomerőművek működéséhez és építéséhez szükséges lehető legkedvezőbb uniós szabályok jöjjenek létre Európában.

Jákli Gergely felidézte, hogy a Paks II. projekt nemzetközi együttműködésben valósul meg, hiszen a fővállalkozó mellett több amerikai, német, francia, svéd, osztrák, illetve már mintegy száz magyar cég is részt vesz benne. A turbinasziget szállítója az amerikai-francia GE–Alstom konzorcium, az irányítástechnika szállítására pedig a német–francia Siemens-Framatome konzorcium szerződött. Az építkezésen 11 nemzet munkavállalói dolgoznak – írta a paks2.hu.