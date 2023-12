A küldöttgyűlésen elsőként Vendégh Edit számolt be az idei év eredményeiről, gondjairól. Szólt a falugazdászok sok segítséget jelentő munkájáról is. Most tizenkilencen vannak a vármegyében, de jövő évben a hálózat bővülni fog, és a múlt évben újjáalakult települési agrárgazdasági bizottságokkal is szorosabbra fűzi a kapcsolatot a kamara.

A falugazdászokról beszélt Jakab István az agrárpolitikai aktualitások címmel tartott tájékoztatójában is, említve, hogy az Európai Unióban a magyarországi a legerősebb ilyen hálózat.

A tanácskozást követően tartották meg a Magyarok kenyere, 15 millió búzaszem program vármegyei adományozó ünnepségét. A több mint egy évtizedes múltra tekintő program igazi kárpát-medencei sikertörténetnek bizonyult, amely egyszerre szimbolizálja a nemzet megmaradása érdekében tett erőfeszítéseket és az egymás iránt érzett szolidaritást.