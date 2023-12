A napraforgó vetésterülete várhatóan nem fog jelentősebb mértékben változni, mivel - a többi főbb szántóföldi kultúrával együtt - az is része a vetésforgónak. A szakértők emellett megvitatták, hol tartanak az európai és a magyar termőföldárak és földbérleti díjak, elemezték ezek sajátosságait, valamint azt is megbeszélték, hogy milyen jogszabályi változások várhatóak a közeljövőben a földforgalom és földhasználat terén - számolt be az eseményről az agrarszektor.hu.

Magyarországon a gazdák érdekeit jól védik az agrárkamarák, mert csak az válhat tulajdonossá, aki művelni is akarja a földet. A földbérlettel kapcsolatban már több kérdés is felmerült, a szántók több mint 53 százaléka bérbe van adva hazánkban, talán meg kellene nézni, hogy mekkora pénzösszeg áramlik így ki az országból, és hova.

A földárak és földbérletárak kapcsán elhangzott, hogy míg Magyarországon 25-26 év a megtérülése egy földbérletnek, ez Hollandiában 120 év körül, Nagy-Britanniában pedig 80 év fölött van.

A földek eladása általában öröklés után szokott történni, a józan, gyakorlatias emberek pedig azt a földet szeretnék megvenni, amit addig béreltek. Bár a földárak folyamatosan mennek felfelé, ezek a pénzösszegek nem a gazdaságból mennek ki, mivel ezek magánszemélyek egymás közti üzletkötéseiből származnak. Az elmúlt években 4-5-6 millió forintra nőtt egy hektárnyi föld ára, de az állami árveréseken is hasonló, 4,5-5 millió körüli árak voltak.

Néhány éve még 80 ezer forint volt egy hektárnyi föld bérlése, de mostanra már 100-120 ezer forint körül járnak az árak. Ezzel Magyarország uniós szinten a középmezőnybe tartozik, de ha a régiót nézzük, nálunk a legmagasabbak a bérleti díjak.

Az elmúlt időszakban a termelőknek újra kellett gondolniuk a beruházásaikat, és dönteniük kellett arról, mit valósítsanak most meg, és mit napolhatnak el, illetve amit későbbre csúsztatnak, azt meddig tolják el. A szakember rámutatott, hogy ha a mezőgazdasági termelés jövedelmezősége alacsony lesz, a gazdák nem fogják tudni megfizetni a munkásaikat. Ez pedig nagyobb probléma, mint a beruházások eltolása. A mezőgazdaság jelenleg nem tud a gyárak kezdő fizetéseivel konkurálni.

Jelenleg a napraforgó, a repce, a kukorica és a búza mind-mind veszteséges, mégis el fogják vetni ezeket a gazdák a következő szezonban is, mert a vetésszerkezeten nem lehet változtatni. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a legutóbbi agrárcenzus alapján a hazai gazdaságok 74 százaléka csak növénytermesztéssel foglalkozik, és ezek csaknem kétharmada csak gabonát termeszt. Ezen pedig változtatni kell.

A talajművelés szükségessége kapcsán a szakemberek határozottan azt a nézetet képviselték, hogy kell a szántás, és nemcsak a pockok miatt. Mostanában elég sok csapadék hullott. Ahol szántottak, ott ez beszivárog szépen a talajba, ahol viszont nem szántottak, ott áll a belvíz.