Idén, 24 év után ismét egy villányi borász nyerte el az Év Bortermelője díjat. Günzer Tamás bortermelő családja 75 hektáron termel szőlőt, melyről évente 5000 hektoliter bort készítenek. Egy igazi családi vállalkozás az övék, ahol mindenki megtalálta a számára ideális munkát.

A díjért versengők közül a jelölés során az öt legtöbb szavazatot kapott borász (ABC sorrendben): Günzer Tamás (Villányi borvidék), Lamport József (Egri borvidék), Liptai Zsolt (Pannonhalmi borvidék), ifj. Szepsy István (Tokaji borvidék) és Vesztergombi Csaba (Szekszárdi borvidék).

Idén is, tavaly is a felesége kísérte el az ünnepségre

Vesztergombi Csabát a fővárosból hazafelé tartva, útközben értük el. Mint elmondta, jó a hangulata. Idén is, tavaly is a felesége kísérte el az ünnepségre. Hónapokkal ezelőtt nagy boldogsággal olvasta a hírt, hogy ismét bekerült az öt jelölt közé. Tavaly is így volt ez, és egyáltalán nem érezte csalódottnak magát akkor sem, most sem, amikor kiderült, hogy nem ő kapta a címet.

Már csak azért sem, mert akkor is, és idén is a jelölés során a Magyar Bor Akadémia több mint 800, a szőlész-borász és a vendéglátó ágazatok elitjét képviselő szakembert szólított meg, hogy nevezzék meg az általuk a címre legméltóbbnak tartott három bortermelőt. A négy jelölt a magyar borvilág tetején áll, közülük választották most ki az elsőt.

Szoros volt a verseny

Vesztergombi Csaba elmondta, ő maga is meglepődött azon, hogy nem izgult. Az eredményhirdetés előtt levetítettek egy kis filmet mind az öt borászról, ez korábban a bemutatkozásukkor is megtörtént, majd megkóstolták mind az öt borász egy-egy borát.

Annyit árult el a zsűri, hogy nagyon szoros volt a verseny. A szavazatok összeszámlálása során, hol az egyik, hol a másik jelölt vezetett.

A jelöltekről Vesztergombi Csaba annyit mondott, mindnyájan egy korosztályba tartoznak, 45-55 év közöttiek, erejük, tudásuk teljében lévő szakemberek.

A Magyar Bor Akadémia hangsúlyozta, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható.