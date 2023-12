A tájékozottság az agráriumban, ezen belül az erdőgazdálkodási ágazatban is nagy érték, különösen a kisebb gazdaságok, elszigeteltebb vállalkozások esetében. A kamara a jövő év elejétől felállít egy régiós szinten szervezett erdészeti szakértői hálózatot, ennek a hálózatnak az elsődleges feladata tájékoztatási szolgáltatások nyújtása lesz az erdészeti ágazat gyakorlati szereplői számára.

A szolgáltatás – igény szerint – kiterjed majd minden ágazati szereplőre, így az erdőtulajdonosokra, az erdőgazdálkodókra, az erdészeti szakirányítókra, az erdészeti szaktanácsadókra, valamint minden egyéb erdészeti termelő és szolgáltató vállalkozásra.

Az erdészeti szakértői hálózat segíteni fogja továbbá a kamarai falugazdászok munkáját is, akik alapszintű erdészeti tájékoztatási szolgáltatást a jövőben is nyújtanak a kamara tagjainak, illetve az egységes kérelmek benyújtása keretében az erdészeti jogcímek kezelését is ellátják.

Forrás: MW

Az erdészeti tájékoztatási szolgáltatás minden lehetséges kommunikációs csatornán az érintettek rendelkezésére fog állni. A NAK honlapján kialakításra kerül egy széles körű, folyamatosan aktualizált erdőgazdálkodási tudásbázis, illetve elindul egy ágazati szakmai hírlevél szolgáltatás is.

Továbbra is megjelennek majd kiadványok, tájékoztató cikkek a kamara gondozásában, valamint a NAK – miként eddig – a jövőben is szervez szakmai rendezvényeket, bemutatókat. Emellett az egyes régiókban dolgozó erdészeti szakértők telefonon, e-mailben, valamint meghatározott megyei kamarai ügyfélszolgálati pontokon személyesen is elérhetőek lesznek.

A NAK a mindenkori tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a magánerdők rendezettségének növelésére, az erdőgazdálkodás szakmai színvonalának javítására, az eredményesebb gazdálkodás elősegítésére. Azt ezt támogató információszolgáltatásban az agrártárcával, az erdészeti szellemi műhelyekkel, az erdészeti igazgatással, a támogatási rendszert üzemeltető szervezetekkel és az erdészeti szakmai szervezetekkel is együttműködik a köztestület.