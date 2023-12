Tolnából a legnagyobb kitüntetést egy mecseknádasi méhész, a Tolna Vármegyei Méhész Egyesület tagja, Neukirchen István virágméze nyerte el.

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivált, amely egy civil kezdeményezésből a térség legfontosabb, illetve legnépszerűbb szakmai találkozójává nőtte ki magát, és komoly turisztikai vonzerőre is szert tett. – A rendezvény keretében szervezett mézversenyt még a rossz emlékű COVID-járvány sem tudta legyőzni. A fesztivált ugyan ki kellett hagyni 2020-ban és 2021-ben is, de a megmérettetést akkor is megtartották.

Idén közel négyszáz minta került a zsűri elé. Az itt elért szép eredmények erősítik a fogyasztók bizalmát, hozzájárulva ezzel a mézek marketingjéhez is. A szervezők idén is hét kategóriában osztottak ki első, második és harmadik díjat, Az év kiváló magyar méze pedig a kategóriagyőztesek közül került ki.

A rendezvény vendége volt Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke, aki elsőként dr. Nagy István agrárminiszter munkásságáról szólt, aki – mint kiemelte – lehetőségeihez mérten mindent megtesz a méhészekért. A versenyről elmondta, idén a legtöbb nevezés a vegyes virágméz kategóriájában érkezett.

– Sajnos értékesítési problémával küzd az ágazat. A rendezvény, a mézverseny pedig éppen az eladást segíti – fogalmazott. – A program jelentős lépés, hogy a méhészek megmutassák magukat a magyar piacon.

Az év kiváló magyar méze elismerést a gyékényesi Pálfy-Oszkó Méhészet nyári virágméze érdemelte ki.