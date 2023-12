Az ünnepi évzáró küldöttgyűlésen, amelyen részt vett Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke, dr. Horváth Kálmán Tolna vármegye főispánja, Horváth István és Süli János országgyűlési képviselő is, elsőként Vendégh Edit, a Nemzeti Agrárkamara vármegyei elnöke számolt be az idei év eredményeiről, gondjairól. Száz éve nem volt ekkora aszály, mondta, s az orosz-ukrán háború is rányomta bélyegét az agráriumra. Az energiaárak emelkedése is gondot okozott, hasonló ok miatt a szükségesnél kevesebb műtrágyát használt sok gazdálkodó, s a mostoha időjárás mellett ez is okozta, hogy kevesebb, s a szokottnál gyengébb minőségű lett a termés. Az őszi árpát alacsony hektoliter súllyal takarították be, a búza nagy része pedig csak takarmány minőségű lett. A kukorica vetésterülete az utóbbi három évben 20 ezer hektárral csökkent a vármegyében, s tíz év alatt megfeleződött.

Fontosak a falugazdászok

Szólt a falugazdászok sok segítséget jelentő munkájáról. Most tizenkilencen vannak a vármegyében, de jövő évben a hálózat bővülni fog, és a múlt évben újjáalakult települési agrárgazdasági bizottságokkal is szorosabbra fűzi a kapcsolatot a kamara.

A falugazdászokról beszélt Jakab István az agrárpolitikai aktualitások címmel tartott tájékoztatójában is, említve, hogy az Európai Unióban a magyarországi a legerősebb ilyen hálózat. Majd azzal folytatta, gond, hogy nincs a súlyának megfelelően kezelve az ukrán probléma, hogy onnan vámmentesen jöhet be nem csak a gabona, hanem az élelmiszer és élelmiszer alapanyag is. A magtárak és raktárak tele vannak az olcsó és gyenge minőségű ukrán gabonával, s emiatt a hazait nehéz értékesíteni. Azt is megemlítette, hogy a Kárpátalján élő magyar gazdáknak visznek jó minőségű vetőmagot. Beszélt arról is, sokszorosára nőtt a műtrágya ára, ami nagyon hátrányosan érinti az agráriumot, hiszen korszerű gazdálkodásnál nem lehet felére csökkenteni a műtrágya adagokat.