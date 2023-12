Több borász is azt nyilatkozta korábban, hogy a kötelező visszaváltási rendszer szinte teljesíthetetlen elvárásokat támaszt a hazai borászatok számára. Ez a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának a véleménye is.

Egy egyszerű borospalack regisztrációjához legalább 25 adatot kell megadniuk a termelőknek a jelenlegi elképzelések szerint. Ez egyben azt is jelentheti, hogy a forgalomba hozatali eljárás időtartama akár több hónap is lehet. Most úgy tűnik fél év halasztást kapnak a borászok és a többi érintette.

A boltok polcain ugyan megjelenhetnek január 1-től az új típusú palackok és dobozok, de az első fél évben a gyártóknak ez csak lehetőség. Egy PET-palack, aludoboz, vagy üveg betétdíja 50 forint lesz. Az automaták – a korábbi szokással ellentétben – csak az ép minőségű csomagolást fogadják el, ezért nem érdemes összetaposni, összegyűrni azokat.

A palackokat, dobozokat nem csak a vásárlás helyén, hanem az újonnan felállított több ezer automata bármelyikénél visszaválthatjuk július 1-től. Az uniós előírások szerint Magyarország 90 százalékra növeli az üveg, az alumínium és PET-palackok visszagyűjtési aranyát.