A Központi Statisztikai Hivatal részletes kimutatást tett közzé a 2015 és 2022-es év közötti évekre vonatkozó hazai lakásárakkal kapcsolatban, kitérve az adott évek folyamán eladott családi házak, a társasházi és lakótelepi panellakások átlagos négyzetméteráraira is.

Tolna vármegyében a legdrágább eladott családi házak 2022-ben Pakson, aztán Gerjenben, majd Szekszárdon voltak találhatóak. A negyedik helyen Bonyhád végzett háromszázhuszonegyezer forintos négyzetméterárával, majd Dunaföldvár háromszázhétezer forint per négyzetméterrel.

A többlakásos társasházak tekintetében már más a sorrend. A legdrágább jelzővel itt is Paks dicsekedhet a múlt évben ötszázhatvanháromezer forint per négyzetméterárral, a második Szekszárd háromszázhatvankétezer forint per négyzetméterrel, a harmadik pedig Bonyhád: itt az átlag négyzetméterár háromszázkilencezer forint. Aztán következik Tolna és Dombóvár, előbbi kétszázhetvenháromezer, utóbbi pedig kétszázötvenkétezer forinttal négyzetméterenként.

A lakótelepi panelárakat szemlélve ismét csak Paks nyert négyszázhetvenhatezer forintos négyzetméterárával. Ezután következik Szekszárd háromszáznyolcvankilencezer, majd fej-fej mellett Dombóvár és Tolna háromszázharmincegyezer forintos négyzetméteráraival. Bonyhád a negyedik háromszázhuszonkétezer forintos, Bátaszék pedig az ötödik háromszáztizenegyezer forintos átlag négyzetméterárával.

Ha nem választjuk külön a lakások milyenségét, akkor íme a lista a legdrágább elérhető házak összességétől a legolcsóbbakig Tolna vármegyében a múlt évben: Paks, Gerjen, Szekszárd, Bonyhád, Tolna, Dunaföldvár, Tamási, Dombóvár, Györköny, Bátaszék, Őcsény, Kaposszekcső, Simontornya, Decs, Nagydorog, Gyönk, Szedres, Harc, Pincehely, Iregszemcse, Kölesd, Szakály, Kocsola, Hőgyész, Döbrököz.

A legolcsóbb lakások, családi házak Döbröközben találhatóak átlagosan negyvenkétezer forint négyzetméteráron a KSH 2022-es adatai szerint.