Az immár huszadik alkalommal megrendezett Nukleáris Technikai Szimpóziumot az Országos Atomenergia Hivatal elnökének előadása nyitotta. Kádár Andrea Beatrix az Atomtörvény és a Nukleáris Biztonsági Szabályzatokat tartalmazó OAH-rendelet tervezett módosításairól adott áttekintést – adta hírül a TelePaks.

A hazai nukleáris szakemberek seregszemléjén a Paks II. projekt is fókuszba került. Kiemelt figyelem övezte az előadásokat, amelyek átfogó képet adtak a projekt helyzetéről és az abban folyó magas színvonalú szakmai munkáról. – A látványos földmunkák mellett komoly munka folyik a háttérben is. Azon dolgozunk a kollégáimmal, hogy a megfelelő időpontban megfelelő minőségben rendelkezésre álljanak a szükséges tervek – fogalmazott Szarvas Krisztián műszaki igazgató, aki a kivitelezés és a tervezés aktualitásait foglalta össze.

Elmondta, hogy a Paks II. szakemberei számára az orosz fővállalkozó által biztosított óriási terjedelmű dokumentáció feldolgozásánál mindig az a vezérelv, hogy a lehető legprecízebb tervek készüljenek.

Az új atomerőművi blokkok tervezési folyamatának részleteiről, a tervezési dokumentumokról, s arról, hogy ezek hogyan kapcsolódnak az engedélyezési folyamatokhoz, már Járfás Tamás általános műszaki osztályvezető beszélt. – Sokrétű az orosz partnerekkel a közös munka metódusa. Annak ellenére, hogy szériagyártásban készülnek ezek a blokkok, a generáltervezőnek az adott telephelyre és jogszabályi környezetre kell szabni a terveket – részletezte.

Forrás: paks2

Arra is kitért, hogy immár a kiviteli tervek vannak a Paks II-es szakemberek asztalán. Szécsényi Zsolt nukleáris osztályvezető pedig a független biztonsági elemzések szükségességéről és terjedelméről szóló előadásában kifejtette, hogy a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok követelményeinek eleget téve a fővállalkozótól független módszerekkel és eszközökkel végeznek elemzéseket.

– Ebbe beletartoznak a termohidraulikai és valószínűség alapú biztonsági elemzések, a szilárdsági számítások, amelyek segítségével azt kell igazolnunk, hogy a nukleáris biztonsági kritériumok teljesülnek – jelezte.

A biztonsági elemzésekről szó esett a Magyar Mérnöki Kamara nukleáris szakmai mérnök továbbképzésén is, ahol a Paks II. Zrt. három munkatársa is előadást tartott – írta a TelePaks, ahol további részleteket is olvashatnak a szakmai fórummal kapcsolatosan.