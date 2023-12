Az eseményen dr. Kiss Csaba, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese, Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója, Tóth Pál, az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese, valamint Czibula Mihály az üzemidő hosszabbítás kiemelt projektvezetője számolt be az előttük álló feladatokról.

– A nemzeti energiastratégia eredményes megvalósításának egyik fő letéteményese az MVM csoport, sikereié pedig a paksi Atomerőmű – emelte ki az eseményen dr. Kiss Csaba. A termelési vezérigazgató-helyettes úgy fogalmazott, a magyar állam tulajdonában álló vállallatként kötelességük a felelős és fenntartható gazdálkodás a rájuk bízott közvagyonnal. – Tulajdonosként ezért is tekintjük stratégiai kérdésnek a világszinten is elismert biztonsági és rendelkezésre állási mutatókkal bíró Paksi Atomerőmű üzemeltetési idejének további meghosszabbítását – hangsúlyozta.

Meghosszabbodik az üzemidő

Horváth Péter János, az atomerőmű vezérigazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy az Euratom előírásainak megfelelően októberben megtörtént a Paksi Atomerőmű további üzemidő hosszabítását előkészítő munkák kezdetének bejelentése az Európai Unió felé. Mint mondta, ezzel kezdetét veszi az a mintegy tízéves folyamat, amelynek eredményeként újabb húsz évvel hosszabbodhat meg az üzemelési engedélyük. A folyamat során minden berendezésüket, rendszerüket megvizsgálják, értékelik, ha elengedhetetlen, cserélik, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, szigorú ellenőrzés mellett.

A tájékoztatóan elhangzott, a korszerűsítéseknek köszönhetően ez az erőmű már nem ugyanaz, mint négy évtizeddel ezelőtt

Fotó: Mártonfai Dénes

Hozzátette, hogy ez az atomerőmű már nem azonos a négy évtizeddel korábbival, hiszen a folyamatos fejlesztéseknek, biztonságnövelő intézkedéseknek köszönhetően egy generációval fejlettebb, mint amikor megkezdte a működését. – A biztonság iránti teljes elkötelezettséggel és a felelős, jó gazda szemlélettel kialakított üzemeltetési és karbantartási gyakorlat eredményeként a Paksi Atomerőmű teljes mértékben alkalmas arra, hogy további évtizedeken át szolgálja Magyarországot – mutatott rá Horváth Péter János.

Nemzetközi szinten is népszerű

A vezérigazgató az üzemidő-hosszabbítás kapcsán több nemzetközi példát is említett. Európában Finnország, Szlovákia, Csehország, Belgium és Szlovénia is emellett döntött, sőt rendelkeznek az atomerőmű blokkok további üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel, az Egyesült Államokban pedig a száz évre kiterjedő üzemeltetés feltételeit is vizsgálják, miután a 80 évre szóló üzemeltetéshez már rendelkeznek több engedéllyel. Emlékeztetett, hogy a paksi erőmű négy évtizedes működése folyamán bebizonyította, hogy a gazdaságos áramtermelés legfontosabb eszköze, amelynek termelése teljes mértékben fedezi a hazai háztartások áramfogyasztását. Emellett nélkülözhetetlen szerepet játszik a klímaváltozás elleni küzdelemben: eddigi működésével összesen 250 millió tonna széndioxid-kibocsátást akadályozott meg.

Az újságírókat is körbevezették az atomerőműben

Fotó: Mártonfai Dénes

Növelik az üzemanyagkészletet

A paksi sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az ukrajnai konfliktusból eredő bizonytalanság csökkentése és a folyamatos termelés biztosítása, ezzel az ország villamosenergia ellátás-biztonságának erősítése érdekében az atomerőmű számára törvényben előírt kétévi üzemanyagkészletet a jövő év folyamán háromévnyire növeli a társaság. Mint elhangzott, a tárolókban, mostanra már 2,5 évre elegendő üzemanyag található.

A tájékoztatás része volt a sajtóbejárás is, amelynek során a résztvevőket körbevezették az atomerőműben, ahol megtekinthették a friss üzemanyagtárolót, a forrókamrasort, a reaktorpódiumot, illetve az erőmű belső tereit is. A sajtó képviselőinek egyebek mellett olyan izgalmas részleteket is megmutattak, mint az egyik üzemanyag-kazetta, amelyről kiderült, hogy kapacitását tekintve akár Nyíregyháza ötéves energiaszükségletét is fedezni tudná.