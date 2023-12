Közjóért-díjas

Nepp Dénes 1955-ben született Szekszárdon. Felmenői 1910 óta foglalkoztak a szíjgyártó mesterséggel. Hagyománytisztelő módon tovább vitte az ipart, méghozzá olyan eredményesen, hogy 1993-ban megkapta a Népi Iparművész, 2015-ben pedig a Népművészet Mestere címet. Lószerszámokat is készít, melyek között olyanok is voltak, amelyekkel fogathajtó világbajnokságot nyertek. Munkásságáért megkapta egyebek között a szekszárdi Közjóért-díjat is.