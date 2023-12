Az 54 hektáron több féle ingatlantípus megtalálható, melyeket listázok elnevezésük szerint: 2,7 ha majorság, 24,3 ha legelő, azon belül 0,3 ha nádas, 0,4 ha akácerdő, 9,2 ha tölgyerdő, 1 ha legelő, 1 ha patak, árok, forrás, 0,6 ha tómeder, 6,3 ha akácerdő, 2,5 ha szántó, 1 ha gyömölcsös, 6,5 ha szántó. A területen 3 nagy boltíves pince is található, ezeknek az összmérete együttesen eléri a 150 métert.

A a birtokon található egy 700 nm-es újjáépített lakóépület, melyben nagy 2 szintes lakrész nappalival és 4 hálószobával került kialakításra. Az épületrészek folyamatos felújítása zajlik, illetve új épületek is felépítésre kerülnek. Ilyen pl. egy 100 nm-es szaletli, nagy befogadó képességű korhű konyhával. Készült egy gyógyfüves épület is.

Jelenlegi tulajdonosa természetgyógyászatban gondolkodva építi újjá, ahol praktizálni lehet. Az épületek alkalmasak vendéglátásra. Több apartman kialakítható. Nagyobb családi vagy céges rendezvényekre is alkalmassá tehető, akár esküvőknek is helyszínt adhat. Tökéletes vadászparadicsom alakítható ki, mivel a terület mindig is rendkívül gazdag volt vadakban! A tómeder feltölthető akár a saját patakból, hiszen forrás is található a birtokon.

Közművek: Villany, víz. Fúrt és ásott kút is van!”[...]

