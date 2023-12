Kiemelték, hogy szigorú magyar szabályozásból adódóan, a környezeti hatásvizsgálat kapcsán is komoly, nemzetközi viszonylagban példátlan transzparenciát valósítanak meg, miközben több országban nem is kell hasonló vizsgálatot végezni az atomerőművek üzemidő-hosszabbításához. Ennek jegyében hazai és nemzetközi közmeghallgatásokat tartanak mind a négy blokk esetében, a környezetvédelmi és a nukleáris engedélyekkel kapcsolatban, valamint környezetvédelmi vizsgálatokkal szerzik meg az engedélyt, az OAH-hoz benyújtandó dokumentumok értékelésébe pedig független hazai és külföldi műszaki szakértőket is bevonnak.

Az esemény résztvevőit egy hosszabb sétára invitálta meg az erőmű vezetősége a sajtótájékoztatót követően, ahol megismerhették az erőmű belső tereit és betekinthettek annak napi működésébe.