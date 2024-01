Az idei tél, úgy tűnik, kicsit eltér az eddigiektől, hó is esett és hideg is van, ami a gombák, a kártevők, sőt, a pockok szaporodását is lassítja. Január közepén kinti munkából kevesebb van, de ebben az időszakban több az adminisztráció és a tervezés.

Van, aki másodvet, más ugaroltat

Horváth Péter, Paks környéki gazdálkodó elmondta, négy őstermelővel közösen gazdálkodnak közel 600 hektáron. Idén úgy tervezik, kihagyják a napraforgót a vetésváltásból, ugyanakkor figyelembe vették az uniós előírást, a zöldítést és a diverzifikálást is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy 30 hektár felett minimum három növényt kell termeszteniük, a zöldítésnek pedig az a feltétele, hogy úgynevezett másodvetésű növényekkel is foglalkozzanak. Így juthatnak hozzá a hektáronkénti 83 eurós uniós támogatáshoz. Ez a feltétel 2014 szeptemberében lépett életbe, így mára már némi tapasztalattal is rendelkeznek a gazdálkodók.

Horváth Péter elmondta, a múlt évben inkább az ugaroltatás mellett döntöttek, mert a felkínált másodvetésű növények vetése túl bonyolult lett volna.

Töretlenül támad a kukoricabogár

Dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök a vetésváltás és a zöldítés kapcsán többször is felhívta a figyelmet a kukoricabogár „töretlen támadására” és az ellene folytatott integrált védekezésre.

– Sokáig úgy tudtuk, hogy a vetésváltás megoldja a talajban lerakott kukoricabogár petéi által okozott gondot, hiszen a kukorica elkerüli a következő évben a lárvákkal való találkozást. Ám amióta a zöldítés a területalapú támogatás alapkövetelménye lett, és a korábban lekerülő kultúrák – például a gabonafélék és a repce – után másodvetésben retket, mustárt, olajretket és takarmánykeveréket vetünk, gyökeresen megváltozott a helyzet. Ide húzódnak a kukoricabogarak, és ennek a virágzatán táplálkoznak. Ez már augusztustól megfigyelhető, amikor a száradófélben lévő kukoricát elhagyják. „Aktív repüléssel” megtalálják az épp virágzó növényeket, ahol új táplálékra lelnek, és petéjüket is a talajba rakják. Ez a folyamat egészen október közepéig is eltart – mondta a szakember.

– Senkit ne érjen meglepetés tehát, hogyha egy ilyen táblába vetett kukoricában a kukoricabogár-lárvák csúnya kártételt okoznak. Számos ilyen tapasztalat volt már, sok szakember fordult hozzám a kérdéssel, hogyan lehet ez. Hát így – mondta el a szakember. Ez a vándorlás a kukoricabogarak körében már évek óta megfigyelhető. Különféle csapdákkal tudjuk bizonyítani, hogy augusztustól a már száradófélben lévő kukoricát elhagyják, és új táplálékot keresnek.

A zöldítésben nagy problémát okoz az is, hogy nem végezhető növényvédőszeres kezelés. Ezért az egyik megoldás: a kukorica vetésekor kell majd talajfertőtlenítést alkalmazni. A kukoricabetakarítás szeptember és november között zajlik. Ha sikeres volt a védekezés, akkor szép egyenes sorban állnak a kukoricatövek. Ha pedig nem sikerült, akkor összevissza dől az egész állomány, mondta dr. Vörös Géza.