A rendszer nem ad visszaigazolást

Felmerült a kérdés, hogy milyen szankciókra számíthatnak a gazdálkodók, ha nem megfelelőek az adatok az eGN-ben. Az Agrárszaktanácsadók Egyesülete arra hívta fel a figyelmet nemrégiben, hogy az elektronikus gazdálkodási napló feltöltése kapcsán jelenleg a legnagyobb probléma az, hogy a rendszer nem ad visszaigazolást az adatok beküldéséről, az utólagosan letöltött PDF dokumentum pedig sok esetben nem azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a rendszerben rögzítettek.

Így annak is megvan az esélye, hogy a korrekt adminisztráció ellenére is szankció várhat a gazdálkodókra, a rögzített adatok helyességét pedig nem tudják igazolni a szaktanácsadók. Tapasztalatuk szerint az is gyakori gond, hogy a jogosultságokat hiába rögzítik be, a kinyomtatott naplóban ez már nem látszik, és így félő, hogy az Államkincstár sem látja majd az ellenőrzéskor. Kérdés, hogy emiatt szankciókra számíthatnak-e a gazdálkodók.

Kötelező a használata

Ezzel kapcsolatban a Nébih álláspontja a következő: A gazdálkodók adatszolgáltatási kötelezettségének megkönnyítése céljából alakították ki az elektronikus Gazdálkodási naplót (eGN), melyet – jogszabály szerint – január 1-jétől kell tölteni. A gazdálkodási napló beadásához azoknak kötelező az eGN használata, akiknek ezt a támogatási jogcímük előírja (nagyjából 70 000 fő). Ezenfelül a hatóság az eGN felületére várja a nagyságrendileg 60-70000 nitrátadatlapot a nitrátérzékeny területen gazdálkodóktól, mely kiváltja a korábbi ÁNYK nyomtatványon történő beküldést.

Emellett az idei évtől mindenkinek, aki piacra termel és növényvédő szert használ, a permetezési naplóját szintén szükséges feltöltenie ebbe a rendszerbe. Az eGN-nek köszönhetően a beérkezett adatok feldolgozhatóak, statisztikailag értelmezhetőek, és számos egyéb célra felhasználhatóak, újrahasznosíthatóak lesznek.