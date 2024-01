Jelenleg a felvásárlási árak lementek arra a szintre, amely már nem hoz nyereséget a termelőknek, tehát jelen pillanatban a tejtermelők nagy része örül, hogyha nullára kifut. Most a nyerstej átlagára 150 forint felett alakul, ami a 214 forintos 2022-es decemberi átlagárhoz képest hatalmas zuhanás. Ez a 150 forint nyomorúságos ár, ismerve a költségeket ez gyakorlatilag csak a kiadásokat fedezi, hasznot nem hoz.

– Hiába van idén több takarmányunk, mint tavaly volt a nagy aszály miatt, most is nullszaldón vagyunk, mert minden költség megnőtt. Csak egy bálaháló, ami tavaly 70 ezer volt, most 100 ezer forint – mondta egy Tolna vármegyei családi gazdálkodó. – A másik gondunk az, hogy a tej felvásárlási ára hónapok óta igen alacsony, nem fedezi a költségeket sem, a bevétel nem teszi lehetővé a hosszabb távon kiszámítható működést, sem a fejlesztést.

Fontos ugyanakkor, hogy az idei év a takarmányköltségek oldaláról nézve nyugodt évnek tűnik. Ez vonatkozik az abraktakarmányra, szójadarára is, és igaz a tömegtakarmányra is, mert ilyen csapadékos év már régen volt – fogalmazott a szakértő.

Eközben a hazai fogyasztói kereslet szűkösségét nézve a közeljövőben tejtermék árat emelni szinte lehetetlen lesz a szakember szerint, ez pedig visszahat a nyerstej-árakra is. Jól kiszámítható, nyugodt év lesz az idei, de ez nem jelenti azt, hogy a jövedelmezőség oldaláról jelentős javulás történne. Arra mindenképp lehet számítani, hogy romlás viszont nem lesz.

Arra a kérdésre, hogy a csökkenő takarmányárak nem helyeznek-e nyomást a nyerstej áraira, a szakértő úgy válaszolt: a nemzetközi árak emelkedése miatt ez nem lehetséges most.