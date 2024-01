– Sajnos a kézi munkához kevés a hozzáértő szakember, és ők is az idősebb korosztályhoz tartoznak – mondta a gazda. Az új telepítésű szőlőknél lehetne géppel is metszeni, de a vármegyében erre még alig akad példa, így tehát marad a kézi munka. A szőlő most még nyugalmi állapotban van, a vesszőkben a nedvkeringés nem indult be. Ugyanakkor a nagyobb területen gazdálkodó szőlősgazdák jól tudják, hogy nem késlekedhetnek, mert a vegetáció márciusra várható beindulásáig valamennyi tőke metszésével végezniük kell.

Traktorosból, gépkezelőből is hiány van

Nem csak a kétkezi munkásból van kevés a vármegyében, hanem traktorosból, gépszerelőből, karbantartóból és állatgondozóból is, pedig az elmúlt két évben jelentősen emelkedett a bérük.

– Folyamatosan hirdetünk, hogy traktorost, állatgondozót felvennénk – mondta Kenéz László gazdálkodó –, de sajnos alig van jelentkező, és ha találunk is szakembert, gyakran elfogadhatatlan igényei vannak. Bejárását fizetni kell, dupla bért kér az ünnepnapokon végzett munkáért, nem végez túlórában semmit, és még sorolhatnám. Sajnos a mezőgazdaságban sok függ az időjárástól, így van, amikor hét közben az eső miatt nincs munka, viszont hétvégén permetezni kell.

Az állattartóknak még nehezebb

Hasonló gondokkal küszködnek az állattartók is. A sertéstelepekre, a juhászatokba vagy a tehenészetekbe még nehezebb jó szakembert találni.

– Nem csak a megnövekedett minimálbér okoz gondot havi szinten a munkaadóknak, hanem az is, hogy egyre nehezebb olyan lojális munkaerőt fellelni, aki vállalja a hétvégén és ünnepnapokon is elvégzendő nehéz munkát, például az állatgondozási feladatokat, a hajnali kelést, vagy a juhászkodást – mondta a Bognár Ferenc, aki Rudolfmajorban gazdálkodik a családjával.

A zöldségtermesztők sok embert foglalkoztatnak

A mezőgazdasági szakképzettséget igénylő munkakörök közül a gépkezelő, az állattenyésztő, valamint a gépszerelő és karbantartó foglalkozásokban jelenti a legnagyobb gondot a munkaerőhiány. A foglalkoztatottak száma 2015 és 2020 között összességében 4,1 százalékkal nőtt a mezőgazdaságban – derül ki az AKI (Agrár Közgazdasági Intézet) friss elemzéséből. Ezt követően viszont egyre csökkent a foglalkoztatottak száma a munkaerőhiány miatt.

Területegységre vetítve a legtöbb munkaerőt a zöldségtermesztő gazdaságok használták, a leginkább munkaintenzív üzemtípusok pedig a vegyes gazdaságok – állattartók és növénytermesztők együtt – voltak.

Se a gazda, se a munkás nem elégedett

A legnagyobb bajban a zöldség-gyümölcs ágazat van, ott a legnehezebb munkaerőt találni. Sajnos a szomszédos országokból ma már szinte lehetetlen idénymunkást toborozni, a többségük továbbmegy Ausztria, Németország irányába.

A vármegyében többen is foglalkoznak munkaerő közvetítésével. Ennek a formának azonban az a hátránya, hogy a közvetítővel (általában a brigádvezetővel) egyezik meg a gazda. A napidíj jellemzően 12-15 ezer forint körül van, munkásonként, de a dolgozó nem kapja meg a teljes összeget, jó esetben legfeljebb ennek a felét. Ilyenkor megvan a veszélye annak, hogy emiatt csak félgőzzel dolgozik. Se ő, se a gazda nem elégedett – mondta Nagy Péter paksi szőlőtermesztő. Gyorsan hozzátette, az tény, hogy a brigádvezető a többletpénzből hozza-viszi is a munkásokat.