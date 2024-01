Minden háztartásban a havi kiadások jelentős hányadát az élelmiszer adja. A hasunkon nem is szeretünk spórolni, de az észszerű vásárlás nem egyenlő a koplalással.

A készételrendelés helyett sokkal olcsóbb főzni, egy személy két-három adag ételt is elkészíthet, ezzel spórolhat a rezsin is. Minél ritkábban térünk be az élelmiszerboltba, annál több pénzünk marad. A heti egy bevásárlás során minden főzési alapanyagot vegyünk meg. Se éhesen, se hangulatból ne vásároljunk: ilyenkor hajlamosak vagyunk nasit, felesleges harapnivalókat a kosárba tenni.

A szupermarketek által kínált applikációk, pontok, kuponok a takarékosabb vásárlás eszközei lehetnek. Figyeljük az akciós termékeket, ha a szavatosságuk engedi, ezekből vásároljunk többet. Ne várjuk meg, amíg a hűtőben tönkremegy az étel, fagyasszuk le vagy főzzünk belőle.

A fűtésen is lehet spórolni

A tél közeledtétől a legtöbbünknek összerándult a gyomra a nagyobb kiadások miatt, de tudatossággal, előtakarékoskodással könnyebb kifizetni a számlákat. Akinek volt pénze fűtéskorszerűsítésre, azon már túl van, de azok se keseregjenek, akiknek nem telt napelemre, hőszigetelésre, új kazánra vagy éppen villanyfűtésre.

Igaz, az egyes szolgáltatások díjait (víz, villany, gáz, internet, személyszállítás, közös költség) akkor is ki kell fizetni, ha egy ember él a lakásban. Télire rendezkedjünk be csupán egy helyiségbe, oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk. Vegyünk energiatakarékos izzókat. A csekkek helyett az elektronikus számlázást válasszuk, ez az olcsóbb megoldás.

Főzési praktikákat is meg lehet tanulni

Legyen mindig tele a mosógép. A kiolvasott újság az ismeretségi körből is érkezhet.

A biztosítások, banki szolgáltatások felülvizsgálatával jelentős összegek maradhatnak a pénztárcában. A felesleges, megunt holmi értékesíthető, erre számos fórum létezik. A tömegközlekedés olcsóbb, mint az autó, a bicajozás olcsóbb, mint a tömegközlekedés. Ha az autóról nem tudunk lemondani, költsünk a rendszeres karbantartásra, mert hosszú távon ezzel spórolunk.

A főzési praktikákat is érdemes megtanulni. Nagyanyám például ha krumplit főzött, soha nem öntötte ki annak a vizét, hanem levesalapanyagnak azt félre tette. Hasonlóan olcsó és nagyon hasznos megoldás az is, ha tésztát főzünk, akkor semmiképpen se öntsük ki a főzővizet, hiszen igazi kincset érhet a növényeinknek.

A mértékletesség ebben az esetben is fontos, de, ha tudjuk, mit csinálunk és betartjuk a „szabályokat”, akkor nem lehet gond. Ráadásul így a pazarlást is csökkenthetjük, mivel kevesebb vizet használunk.

A tésztavíz a benne lévő sok ásványi anyag miatt alkalmas növények öntözésére, de csak akkor, ha már teljesen kihűlt. Sót is tartalmaz, ami túlzott mennyiségben károsíthatja a növényeket, ezért egy kevés csapvízzel vagy esővízzel kell hígítani.