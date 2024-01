Milyen problémát okoz az a gazdálkodás során, hogy több régi bevált készítményt már nem használhatnak a gazdák, mennyit változott a talaj megmunkálása, mi a következménye annak, hogy a szántás lassan kimegy a divatból. A szakember arról is beszélt mennyire kellene hidegnek lennie ahhoz télen, hogy elpusztuljanak vagy legalább megritkuljanak a kártevők.

Szó esett arról is, idén nagy gondot okoztak a mezei pockok, hogyan lehet védekezni ellenük, illetve hányféle olyan kórokozó – dióburoklégy, büdöske és még sok más – fészkelt be hozzánk, melyeket eddig nem is ismertünk.