A bankok akár az infláció mértékével, tehát 18 százalékkal is növelhetik díjaikat, ám ez az emelés elkerülhető. Bár a portál szakértője, Gergely Péter szerint noha tavaly a bankok többsége élt az akkor 14 százalékos díjemelést engedélyező lehetőséggel, idén a drágulás mérsékeltebb lehet.

A szakértő arra is felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint a tudatosabb bankhasználattal több ezer forint is megspórolható. Ugyanis a jegybanki adatok szerint messze nem a bankszámlavezetés költségei emelkedtek a leginkább. Érdemes megvizsgálni, hogy valóban olyan szolgáltatásokért fizetünk-e, melyeket ténylegesen igénybe is veszünk, valamint annak is, hogy hogyan csökkenthetünk egyes díjtételeken. Ehhez sokszor bankváltásra sincs szükség.

Gergely Péter felhívta a figyelmet arra, hogy 2023. július 1-jétől a bankoknak kötelezően kínált alapszámla maximális havidíja a bruttó minimálbér 1,5 százalékáról 0,5 százalékára csökkent. Ez azt is jelenti, hogy pusztán az alapszámlára váltással az ügyfelek 60 százalékának, 4 millió ügyfélnek banki költségei legalább 15 százalékkal lehetnének csökkenthetőek.