Ez év elején az Agrarszektor.hu készített egy összeállítást arról, mennyit emelkedtek a termőföld árak, illetve a bérleti díjak. Az ország mindegyik régiójában nőttek az árak, a legnagyobb mértékben, közel 18 százalékkal Észak-Magyarországon. A szántóföldek hektárjáért a Dél-Dunántúlon, Közép-Magyarországon, az Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön kellett a legtöbbet, kétmillió forint feletti átlagárat fizetni. A vármegyék közül Hajdú-Biharban, Tolnában és Békésben voltak a legmagasabbak a szántóárak, egyaránt 2,5 - 3 millió millió forint közelében mozogtak.

A szántó a legkapósabb

A legtöbb termőföldet Bács-Kiskun vármegyében forgalmazták, ezután Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye következett (6600, 6400, 4800 és 4100 hektár). A többi vármegyében a termőföldforgalom nem érte el a 4000 hektárt – írja a KSH. Az értékesített területek művelési ágak szerinti megoszlása alapján: minden vármegyében a szántó volt a meghatározó, amelyből Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében adták el a legtöbbet (3700 hektár). Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében értékesítették a legtöbb erdőt (1700 hektár), a legtöbb szőlő Bács-Kiskun (300 hektár), a legtöbb gyümölcsös Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében cserélt gazdát (500 hektár).

A földbérleti díjak is emelkedtek

A termőföldárakhoz hasonlóan a földbérleti díjak emelkedése sem állt meg, azonban a növekedés üteme a szántó, a gyep és a szőlő művelési ágak esetében kismértékben lassult. A szántó művelési ágba tartozó földterületek éves bérleti díja – az előző évi 13 százalékos növekedés után – átlagosan 12 százalékkal volt magasabb a 2021. évinél. Országosan egy hektár szántó átlagos éves bérleti díja 81 600 forint volt. A gyümölcsös bérleti díja 16, az erdőé 12, a szőlőé 11, a gyepé 8,5 százalékkal nőtt 2021-hez mérten.

A legdrágább vármegyékben a szántó éves bérleti díja elérte a 100 ezer forintot hektáronként

Vármegyénkben Dombóvár, Tamási, Tolna, Bonyhád, Felsőnána, Bátaszék és Szekszárd környékén a kínálatnál nagyobb a kereslet szántóra és ültetvényre. Ezeken a helyeken az átlagnál többet is megfizetik a vevők, egy hektár szántóért. A rét, legelő kevésbé kapós. Szekszárd és Tamási térségében magasabb a bérleti díj is, jelenleg kilencven-százezer forint között van hektáronként, de arra is van példa, hogy ennél többet, százötvenezer forintot fizetnek egy hektár szántó után. Az egyik gazdálkodó elmondta, sok függ attól is, hogy az adott terület benne van-e az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban, vagy csak a területalapú támogatást kapja.

A gyep a legeltetés miatt kapós

A gyep átlagára is meghaladta a hektáronkénti 1 millió forintot

A KSH adataiból az is kiderült, hogy a gyep művelési ágba tartozó területek átlagosan 1,1 millió forintba kerültek tavaly, ami 16 százalékos drágulást jelent az előző évhez képest. A gyep átlagára a Közép-Dunántúlon volt a legmagasabb (1,4 millió forint/hektár), Észak-Magyarországon volt a legalacsonyabb (898 ezer forint/hektár).

Nagy a földéhség, mondják a Tolna vármegyei gazdálkodók. Az árakat felnyomják azok, akik csak befektetésnek szánják a termőföld vásárlását, nehéz helyzetbe hozzák azokat, akik valóban termelni szeretnének. Az egyik bátaszéki gazdálkodó azt mondta, nehéz kigazdálkodni a magas bérleti díjat, hiszen a támogatás összege gyakorlatilag elmegy a földbérlet kifizetésére.

Milyen konkrét ajánlatokkal találkozhatunk jelenleg?

Sokat olvashatunk és informálódhatunk arról, hogy hogyan alakulnak az árak, ám konkrét ajánlatokkal is találkozhatunk az interneten. Az egyik legnagyobb online piactéren jelenleg (2024. január 08.) ezeket találhatjuk meg: Csongrád-Csanád vármegyében egy közel 3 hektáros termőföld 7 millió forint, egy 7,4 hektáros termőföld pedig szintén 7 millió forint, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egy 36 hektáros szántóföld több mint 151 millió forint. Fejér vármegyében egy 5 hektáros termőföld 16,5 millió forint, Pest vármegyében egy 15 hektáros lovastanya termőfölddel együtt 190 millió forintért keresi új tulaját.

Somogyban egy 9 hektáros termőföld 30 millió forint, Hajdú-Bihar vármegyében 6 hektáros termőföld 24 millió forint, Pest vármegyében egy több mint 4 hektáros termőföld terület 23 millió forint,

Székesfehérváron egy 230 hektáros termőföldet több mint 1 milliárd forintért hirdetik.