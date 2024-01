Egyes ellenzéki politikusok és médiumok úgy tájékoztattak a Paks II Atomerőműhöz tervezett csúcshűtő berendezésekről, mintha most derült volna ki, hogy szükség van rájuk, így új költségelemeket jelentenének. Ezzel szemben a valóság mást mutat – írja a Magyar Nemzet. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a lapnak kiemelte: a paksi beruházásnak eredetileg is része az a csúcshűtő berendezés, amely egyes állítások szerint új elemként került bele a projektbe.

– A csúcshűtő berendezés megépítéséről már évek óta szó van, erről az erőmű is több alkalommal tájékoztatott – fogalmazott Hárfás Zsolt. Kiemelte: a berendezések nem jelentenek új költségelemet, ráadásul egyes állításokkal szemben nem is hűtőtornyokról van szó. Azoktól ugyanis költséghatékonyabb, korszerűbb módon valósul meg a Dunába engedett víz visszahűtése. A szakértő jelezte azt is, hogy a tapasztalatok alapján a Roszatom minden esetben maximálisan figyelembe veszi a megrendelő igényeit és a helyi sajátosságokat. – Nincs ez másképpen a Paks II Atomerőmű esetében sem, hiszen a két új blokk folyamatos, hosszú távú üzemeltetése és a környezet védelme egyaránt kiemelt jelentőségű – hangsúlyozta.

Mint mondta: a Paks II Atomerőmű megépítésére fix áras szerződést kötött az orosz és a magyar fél, ezért ennek részét képezik a környezetvédelmi előírások szempontjainak megfelelő berendezések, köztük a már említett csúcshűtő is. Hárfás Zsolt hangsúlyozta azt is, hogy az ismertetett megoldásnak köszönhetően a klímaváltozás miatt bekövetkező extrém nyári hőhullámok idején is biztosítható lesz a létesítmény folyamatos termelése a környezet, így a folyó védelme mellett is.

Az anyagban további részleteket olvashatnak a szakértő által elmondottakról.