A legtöbb megyében a székhely egyben regionális központ, sok esetben egyetemváros is, valamint a munkahelyek többsége is ott található, így ezek miatt ott a legdrágábbak az ingatlanok is. Azonban Tolna vármegye esetében nem Szekszárd, hanem Paks a legdrágább a használt ingatlanok átlagos négyzetméterárát tekintve – mondta el a lapnak Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A két város között átlagosan százezer forint a különbség négyzetméterenként, a megyeszékhely 441 ezer forintos négyzetméterárú, míg Pakson 544 ezer forint a négyzetméterátlag. Mindkét esetben igaz, hogy átlagáron a házak kerülnek kevesebbe és a lakások többe.

Paks II is formálja az árakat

Balogh László beszélt arról is, hogy amíg Szekszárd egyértelműen a borvidék miatt az egyik legjelentősebb település, addig Paks nem csupán a már meglévő, hanem az épülő erőmű miatt is ennek mondható. Az arányokat jól mutatja, hogy a Paks 2 beruházáson az eredeti tervek szerint – nem csak a helybeni építkezést számolva – nyolc-kilenc ezren dolgoznak, ami lakhatási igényt jelent mind a városra, mind a környező településekre nézve.

Paks, Szekszárd, Bonyhád, Tamási és Szálka a legdrágább

A szakértő az albérletárakról is beszélt a lapnak, eszerint már most is Pakson a legdrágább az albérlet, átlagosan 140 ezer forint havonta, Szekszárdon ugyanez az átlag 110 ezer forint. Az átlagos vásárlási érték is ilyen arányban viszonyul: a megyeszékhelyen házak esetében átlagosan negyven, lakások esetében 28 millió forint a vásárlási érték, míg Pakson ez nagyjából harmadával több mindkét esetben. Az új építésűek Tolna-szerte 850-860 ezer forintba kerülnek négyzetméterenként, nagyjából félmillió forint a különbség a fővároshoz képest, vagyis innen nézve mindenképpen megfizethető a lakhatás. Balogh László a teljes vármegye árait is megvizsgálta, eszerint öt településen találhatóak háromszázezer forint feletti négyzetméterárak. A harmadik legdrágább település Bonyhád, a negyedik és ötödik helyen pedig Tamási, illetve Szálka osztozik.

Falusi csokhoz Decs, Őcsény, Szálka, Dunaszentgyörgy és Tengelic ajánlott

Az Otthon Centrumnál szintén úgy látják, Szekszárdon, Pakson, Dunaföldváron és a környező településeken a legélénkebb a helyi ingatlanpiac, szakértőik szerint csok pluszt elsősorban az említett városokban érdemes felvenni. A falusi csok esetében a vármegyében kereken száz település közül lehet választani, Kaposszekcső kivételével az összes ötezer főnél kisebb településen felvehető a falusi csok – a községekben 150-200 ezer forint közötti négyzetméterár a mértékadó. Az Otthon Centrum elemzői elsősorban a nagyvárosok közeli településeket javasolják, így például a Szekszárd-közeli Decset, Őcsényt vagy Szálkát. Paks közelében pedig Dunaszentgyörgyöt, illetve Tengelicet.