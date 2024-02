Az evés viszont más. Arról – legalábbis végzetes következmények nélkül – nem lehet leszokni. A korábbi adagokhoz képest viszont ehetünk kevesebbet. Lám, pontosan ezt is tesszük egy friss kimutatás szerint. Egy most megjelent szakcikk ugyanis arról tudósít, hogy az éttermekben már két tányér alá, nagyjából egy egész nyolc tizedre csökkent az egy vendégre jutó átlag tányérszám. Magyarán, mostanában valamit kihagyunk a korábban teljes menüből, például a levest vagy a savanyúságot.

Van tehát jó hatása is az ránk szakadó áremelkedésnek, kevesebb kalóriát viszünk a túltáplált szervezetünkbe, már akit illet ez a megjegyzés. Ráadásul nemcsak a vendéglőkben, hanem otthon is fogyókúrázunk: kénytelen-kelletlen ráébredünk arra, hogy például kenyér nélkül is meg lehet enni a burgonyával tálalt sült húst.

Minden rosszban van valami jó: még néhány ilyen pénzhígulásos időszak és akár törekedhetünk is a legegészségesebben táplálkozó nemzet címére. S ha olyan étteremre találunk, ahol ehetetlen az étel – már ha ilyen egység létezik egyáltalán kies hazánkban –, akkor abszolút nyert ügyünk lesz. Ez esetben ugyanis megegyezhetünk a főpincérrel, hogy adunk neki háromezer forintot, csak ne kelljen semmit se fogyasztanunk.