A korszerűsítést az elmúlt egy évtizedben mintegy 80 milliárd forint segítette, amellyel országosan 30 ezer hektár szőlőültetvény újulhatott meg. A szekszárdi és a tolnai borvidékek borászai, szőlőtermelői eddig is éltek és - ha lesz rá lehetőség - a jövőben is élni fognak a fejlesztési lehetőséggel.

A borászok már nagyon várják a tavasszal meghirdetendő pályázatokat, amelyek lehetővé teszik többek között szőlészeti gépek, technológiai berendezések beszerzését, de ezek közül is kifejezetten fontosnak tartják a szőlő szerkezetátalakítási támogatást.

Több szekszárdi borász szerint, nagy igény lenne a támrendszer korszerűsítésére is, hiszen több olyan ültetvény található a borvidéken, ahol a növények jó állapotban vannak, viszont elavultak a támasztékok, ezért lényegesen kisebb költséggel is fenntartható az a minőségi színvonal, mint amit egy új ültetvény is produkálhat.

A szőlőültetvények szerkezetátalakításra a következő három évben mintegy 71 millió euró fordítható. A támogatás elnyeréséhez új, a mai elvárásokra reflektáló szempontokat is figyelembe vesznek majd a bírálók – olvasható a novenyvedoszer.hu cikkében.