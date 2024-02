Visszafogott érdeklődés kísérte a szerdai piaci napot, ha nem is sokan, de folyamatosan jöttek-mentek az emberek.

Almából fogy a készlet

A vásárlók azt mondják, megszokott kép ez február első felében. Több kistermelő az állandó helyén almát árult. Mint mondták, fogy a készletük, jó ha áprilisig kitart. Tavaly közepes volt a termés náluk, talán majd az idén szerencsésebbek lesznek. Már megkezdték a gyümölcsfák metszését.

A piacon állandó vásárlóik vannak, új vásárló ritkán van, ők inkább a szupermarketben oldják meg az almavásárlást is. Nem mintha ott olcsóbb és szebb lenne a termék, de ha már úgy is be kell menni venni kenyeret, tejet, akkor a gyümölcsöt is ott veszik meg. A termelő viszont kénytelen az almájával piacozni, mert olyan nyomott árat kínáltak ősszel érte nagy tételben, hogy az ráfizetést hozott volna csak.

Mézből fogyhatna több is

Mézből is volt választék bőven, hirtelen négy árusító méhészt számoltunk össze. Egy szekszárdi és egy tolnai termelő szinte egymás mellett kínálta különböző kiszerelésben a mézet, virágport. Mindkettőjükhöz visszajárnak a vásárlók, bár az idén a vásárlóból lehetne több is. Van aki a paksi piacra is eljár, ott egy kicsit nagyobb a forgalom, mint Szekszárdon. A kistermelők egyébként negyven kilométeres körzetben kínálhatják a termékeiket kedvezményesen, illetve a fővárosi piacokon. Oda felutazni viszont időben is és anyagiakban is költséges, mondták mind ketten.