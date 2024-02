Az ellenőrizetlen minőségű, tiltott vegyszerekkel kezelt, GMO-s termékek nemcsak a fogyasztókra nézve jelenthetnek veszélyt, hanem az uniós mezőgazdaságra is. Ez ellen minden létező eszközzel, a leghatározottabban fellépnek a magyar gazdák – nyitotta meg a záhonyi tüntetés hivatalos részét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke pénteken délelőtt. Rácz Imre beszélt arról is, hogy voltak köztük Somogy, Heves, Tolna és Szolnok vármegyei gazdálkodók is.

Rengeteg méhész volt ott

Nagyernyei Attila szedresi méhész, a vármegyei méhészegyesület elnöke elmondta, Tolnából is sokan vettek részt a demonstráción.

– Profi volt a szervezés, hihetetlen volt a hangulat, öt kilométer hosszan álltak a traktorok, és nagyon sok tüntető gazdálkodó volt jelen. Legalább tíz szónok beszélt, akik elmondták, miért került sor erre a megmozdulásra. És ami szívmelengető, hogy rengeteg méhész jött el. A rendőrök segítőkészek voltak. Én közel 900 kilométert autóztam, hogy ott lehessek, de nem bántam meg. Együtt elénekeltük a himnuszt, leírhatatlan az érzés volt – mondta a méhész.

Egységes fellépés kellene

A magyar gazdák elégedetlensége nem újkeletű, tavaly szeptemberben már egyszer összegyűltek Záhonyban, hogy tiltakozzanak az Európai Unió észszerűtlen döntései ellen.

– A nyugat-európai gazdák küzdelme Brüsszellel, sokszor a saját kormányukkal szemben is, jelzi a probléma súlyát. A megoldáshoz egységes fellépésre van szükség az európai gazdálkodók részéről, ezért folyamatos az egyeztetés a V4-es és más európai érdekképviseletekkel. A magyar kormány nemzeti hatáskörben, tüntetés nélkül is, biztosítja azokat a feltételeket, amelyekért a nyugati országok termelői az utcára vonultak. Például 23 termékre teljes tilalmat hirdettek az ukrán árukra, a nemzeti kiegészítő forrásokat a EU-s előírások maximális mértékére emelték, ezzel sokkal több kis gazdaság részére biztosítva támogatási lehetőségeket. Továbbra is biztosítják a gazdák számára a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylését, de az őstermelők és családi gazdálkodók előző években rendezett adózási kedvezményeinek sincs párja az unióban – mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke, Rácz Imre, aki beszéde végén köszönetet mondott azoknak, akik a záhonyi tüntetés megszervezésében segítettek.

Több kilométer hosszúságban kígyóznak a traktorok Záhony előtt (Beküldött fotó)

Kemény fellépés kellene

A tüntetés helyszínén a kisebb-nagyobb csoportokba verődött gazdák beszélgettek magyar zászlókkal és különféle molinókkal „feldíszített” gépeik mellett. A témát azonban nem a hamarosan kezdődő tavaszi talajmunkálatok adták, hanem az Európai Bizottság napokban előterjesztett intézkedése, ami újabb egy évvel meghosszabbítaná az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli, teljesen szabad behozatalát. – Kemény fellépésre van szükség az Ukrajnából az unióba érkező áruk mozgására vonatkozó szabályok változása érdekében. Ezért is kell erősen, nagy létszámban demonstrálnunk, hogy súlyt adjunk az ellenérzésünknek. Záhonyban nem csak a helyi gazdák tüntettek, hanem az ország más részeiről érkezők is ott voltak, megmutatva ezzel a magyar gazdák egységét – mondta egyikük.