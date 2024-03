Egyre több nő vállal szerepet a mezőgazdaságban, ezért egy sor európai ország után Magyarországon is megalakult az érdekképviseleten belül a gazdasszony tagozat – mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. Az elmúlt időszakban sorra alakultak az országban a Magosz vármegyei gazdasszony tagozatai, és mára már országos lefedettségűvé bővült a hálózat.

Kostyál Etelka a férjével, Szilágyi Tiborral közösen gazdálkodik, náluk a gazdaságban meghatározó a nők szerepe (Fotó: MW)

A nők szerepe mindig intenzív volt

A NAK elnöke szerint a nők jelenléte mindig intenzív volt az agráriumban, de a nehéz, a látványos munkát jellegéből adódóan többnyire a férfiak végezték. Régen a háztáji gazdálkodásban a női kisegítő szerep volt a jellemző. A szülői példa általában meghatározó volt. A statisztikák azt támasztják alá, hogy a nők manapság jelentős háttérmunkát végeznek az agráriumban: jogi, gazdasági, adminisztratív feladatokat látnak el, rendszerint a hatóságokkal is ők tartják a kapcsolatot, viszik a pénzügyeket.

A családi hagyományok hatása

Van, akinek egész gyerekkorát végig kísérte a gazdálkodás, és közgazdászként döntött úgy, hogy főállásban a mezőgazdasággal foglalkozik, volt, akire egy családi tragédia után szakadt rá az állattartó gazdaság, amikor édesapja halála után másnap már az állatszállítást kellett intézni, és olyan is, aki férjével vette át szülei gazdaságát.

Ma egy vezetőnek, akár nő, akár férfi, értenie kell a projektek menedzseléséhez, a finanszírozási kérdésekhez, a gazdálkodás technológia folyamataihoz és az értékesítéshez is.

Amikor a nő a főnök a gazdaságban

Bakó Zsóka és családja Györe környékén gyümölcstermesztéssel foglalkozik:

– Huszonnégy éve, hogy gazdálkodunk a férjemmel, ebből 18 éve vezetem a családi gazdaságunkat. Fizikailag és szellemileg is nehéz ez a feladat, főleg szezonban. Akkor reggel 5 órától késő estig tart a munka. Az alkalmi munkásokat megszervezni, bejelenteni kell, és úgy bánni velük, hogy ők is, mi is meg legyünk elégedve. A gyümölcsökkel teli rekeszeket, amelyek darabonként 10 kiló körül vannak, emelgetni kell, a szállítást, értékesítést megszervezni, az autókra felrakni a szállítmányt. Ez a több hónapos időszak nagyon nehéz. Vasárnap, amikor szabad a nap, akkor előre főzök, hajnalban mosok, néha úgy rendeljük az ebédet. Még szerencse, hogy a gyermekeim már felnőttek. A kisebbik fiam kertészmérnök, így már ő is benne van a munkában.

– Minden nehézség ellenére nem bántam meg, hogy a mezőgazdaságot választottam. Így tavasszal, amikor teljes virágzásban vannak a gyümölcsfák, gyönyörű a táj. Tudom, még egy hónap van hátra, amíg elmúlik a fagyveszély. Bizakodunk.

Fiatal nőként, két kisgyermekkel

Kostyál Etelka bátaszéki fiatal gazdálkodó, az Év Agrárembere Fiatal Gazda kategóriagyőztese volt két éve.

– Férjemmel és a családom többi tagjával együtt egy integrált mezőgazdasági vállalkozást irányítunk Bátaszék térségében, melynek mára két meghatározó ágazata van, a szántóföldi növénytermesztés és a szőlészet. Nagy lökést adott, hogy 2016-ban a Földet a gazdáknak programban sikerült megvásárolnunk férjemmel egy elhanyagolt szőlőterületet, melyet azóta korszerűen újratelepítettünk a szekszárdi borvidék hagyományos fajtáival. Ez volt az a pont, amikor végleg eldőlt, hogy az agráriumban dolgozunk majd főállásban – mondta. Hozzátette, a mezőgazdaság nem könnyű terület. – Számos kihívás adódhat és adódik is a termelési folyamatban az év összes időszakában, amelyekre azonnal és jól kell reagálni. Sok olyan bizonytalansági tényező van, melyet nem tudunk befolyásolni, gondolok itt az időjárásra, a kamatkörnyezetre, az inputanyagárakra, illetve azok beszerezhetőségére.

Sokat segítenek a nagyszülők

Kostyál Etelka kétgyermekes bátaszéki családanya, kisfia 9, kislánya 8 éves lesz idén. A nagyszülők sokat segítenek főleg szezonban. Közgazdász diplomát külgazdasági szakon szerzett. Ezután Párizsban a Sorbonne egyetem közgazdász mesterképzését végezte el. Bátaszékre való hazaköltözése előtt több évet élt külföldön, banki és olajipari nagyvállalatoknál is dolgozott. Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói végzettsége is van, angolul, franciául szintén beszél.

.