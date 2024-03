A Paks II. projekt kivitelezési szakaszának aktuális munkafolyamatairól, a hazai vállalkozások bekapcsolódási lehetőségeiről, részvételi követelményeiről tartott előadást az eseményen Jákli Gergely, aki elmondta, komoly előrehaladás történt az új paksi blokkok területén az elmúlt időszakban: lezárult a terület-előkészítés lényeges szakasza, a résfalazás, folyamatosan, 2025 nyaráig zajlik a talajszilárdítás és a közeljövőben elindul a tervezési szintig történő talajkiemelés is.

A társaság vezetője beszámolt arról is, hogy a héten megkezdődnek az első betonöntéshez szükséges tesztek. Forrás: paks.hu

Hamarosan megkezdődik a reaktortartály gyártása is

A társaság vezetője beszámolt arról is, hogy a héten megkezdődnek az első betonöntéshez szükséges tesztek, amelyek a betonreceptúra véglegesítéséhez szükségesek. Emellett Oroszországban elkészült az 5. blokki zónaolvadék-csapda, ami a projekt első hosszú gyártási idejű berendezése. A több mint 700 tonna össztömegű, csúcstechnológiájú berendezés vízi úton érkezik majd Paksra az év második felében. Heteken belül indul az atomerőmű szívének számító reaktortartály gyártása is – számolt be a legújabb fejleményekről Jákli Gergely.

A versenyképesség és az energiabiztonság szempontjából is fontos szerepe van az atomenergiának

A vezérigazgató beszélt arról is, hogy a paksi projektbe most bekapcsolódó szereplők jó referenciát szerezhetnek a nukleáris iparban, és később komoly eséllyel pályázhatnak nemcsak a környező országokban, de az Európa- és világszerte induló atomerőmű-beruházások beszállítóiként is. Jákli Gergely az eseményen üdvözölte Ursula von der Leyen a nukleáris csúcson elhangzott nyilatkozatát, miszerint a versenyképesség, az energiabiztonság, a tiszta energiára való átállás és a villamosenergia-árak szintje szempontjából egyaránt fontos szerepe van az atomenergiának. Az Európai Bizottság elnöke szerint támogatni kell az új nukleáris beruházásokat, idézte fel a vezérigazgató, és hozzátette: az unióban ma Paks II. a legnagyobb, létesítési engedéllyel rendelkező atomerőmű-projekt. Az elhangzottakról bővebben a Paks II. oldalán olvashatnak.