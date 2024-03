Máté Péter érdeklődésünkre elmondta, hosszú ideje tartanak már a tárgyalások a cég és az önkormányzat között és a logisztikai központ építése egyre inkább érezhető közelségbe kerül.

Az Interspar egyébként már tavaly azt közölte az MTI-vel, hogy logisztikai fejlesztésekre 3,2 milliárd forintot fordítanak. Igaz, akkor a Szekszárdra tervezett beruházásról még nem beszéltek, a pénzből ugyanis – azt írták – főként új teherjárműveket szereznek be. A cégcsoportnak idehaza Üllőn és Bicskén van jelenleg logisztikai központja. Mindkét helyszínen több száz főt foglalkoztatnak.

Máté Péter azt mondta portálunknak, ha Szekszárdon megvalósul a beruházás, az itt is rengeteg embernek ad majd munkát, ráadásul könnyen elképzelhető, hogy a multivállalat a tőlünk délre fekvő országokban található üzleteinek egy részét is innen látja majd el, ami erősítheti Szekszárd régiós központ jellegét is.