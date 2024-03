Máté Péter azt írta: „a 44 millió+ÁFA kikiáltási ár négyszereséért kelt el egy 2000 négyzetméteres önkormányzati terület a Tartsay utcában. A vevő várhatóan munkahelyeket is teremt majd a városban.“ A terület, amelyről a pénzügyi bizottság elnöke képeket is posztolt, a Baráth János utca és a Séd patak közötti, most parlagon álló füves részt ábrázolja.

Az adásvételnek köszönhetően új munkahelyek jöhetnek létre Szekszárdon. Forrás: Facebook

Máté Péter a bejegyzését úgy zárta: „Szekszárdért dolgozunk tovább.“