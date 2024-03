Hasznos lehet 1 órája

Így ismerheti fel az igazi akciós árakat az üzletben

Vásárlás közben bizonyára ön is találkozott már olyan termékkel, amely alatt egyszerre több ár is fel volt tüntetve. Ilyen esetben sokan úgy gondolják, hogy a kedvezményes összeget kell figyelembe venni. Viszont Dr. Mezei-Rácz János, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. jogtanácsosa arra hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben több ár is szerepel egy termék mellett, akkor érdemes résen lenni.

Bencze Péter Bencze Péter

A bolt köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási áron értékesíteni a terméket (Illusztráció: MW)

Érdemes tudni, hogy minden vásárlás egy adásvételi szerződés megkötését jelenti. A vásárlás során „ajánlatként" a polcokon feltüntetett árat tekintjük. Tehát, ha egy terméken meglát egy árat, akkor vásárlóként jogosan követelheti, hogy a feltüntetett összegért vehesse meg a kívánt terméket. Ennek a szabályozásnak az az oka, hogy a vállalkozónak volt lehetősége ellenőrizni, mennyire helyesek a kihelyezett árcédulák. Ha az üzletben ugyanazon a terméken több ár van feltüntetve, a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási áron értékesíteni a terméket. Tehát nem elfogadható kifogás az üzlet részéről például az sem, hogy „a gépben ez az összeg van", mivel a legolcsóbb az irányadó. Az üzletekben az árak gyorsan változnak, ezért gyakran előfordul, hogy nem sikerül követni ezt a folyamatot a polcok vagy termékek címkéin. Ha csak később, a kasszánál vagy a blokk ellenőrzésekor veszi észre, hogy nem a boltban látható akciós áron számolták el a terméket, a bolt akkor is köteles a kiírt összegen eladni a terméket. Forrás: mindmegette.hu





Ezek is érdekelhetik