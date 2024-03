Keresik a magyar bárányt, már karácsony előtt is jó árat fizettek kilójáért. Azonban évek óta nehéz helyzetben vannak a juhászatok, és mára kevesen maradtak a juhtartók.

Húsvét és ramadán egyidőben

A magyar bárányhús fő piaca évek óta Olaszország. Ott különösen a húsvét előtti időszakban ugrik meg a kereslet a termékre, hiszen hagyományos ételnek számít az ünnepkor. Azonban az utóbbi időszakban megnőtt a kereslet a magyarországi bárányra az európai muszlimok körében is. Ráadásul ramadán idején különösen nagy lehet rá az igény a szakértő szerint. Idén pedig a keresztény ünnep a muszlim böjti időszakra esik, így a báránytartók igen jól járhatnak a következő hetekben. Az iszlám tradícióban, a muszlimok által megszokott ételek esetében, a marokkói vagy a török gasztronómiába nagyobb súlyú bárányok is beleférnek.

Keresik a magyar bárányt

Rudolf­majorban van telephelye Bognár Ferencnek és családjának, ahol többféle állatot nevelnek, a borjak, sertések mellett birkákat is. A törzs­állományuk is jelentős, magyar merinó és német fekete fejű juhokat, nagy genetikai háttérrel rendelkező anya- és apaállatokat tenyésztenek. A magyarmerinó-törzstenyészetet a veszélyeztetett kategóriába sorolták, mert tízezer alá esett a számuk.

Folyamatosan születnek a kisbárányok, így náluk a pár héttel ezelőtt születetteket értékesítik majd a felvásárlónak, húsvét előtt. A felvásárló a Hunland nevű kereskedő cég, honlapjuk szerint, kilónként 1950 forintot adnak, plusz kompenzációt. Most a 20 kilósnál nagyobb méretű bárányok a kelendők.

A generációváltás megoldatlan

Szüksége is van a hazai juhtartóknak egy jó szezonra, hiszen az elmúlt években nagyon nehéz helyzetbe kerültek az állattartók. Két éve a nagy aszály viselte meg az ágazatot. Sok juhász elkezdte csökkenteni az állományát, csökkent az anyajuhok száma, és ez most a báránykínálatban is meglátszik. A másik pedig a generációváltás, ami megoldatlan. A fiatalokat nem nagyon érdekli a juhtartás – mondta Czigler Károly diósberényi juhász, aki a korábbi 700-as állományát mára 500-ra csökkentette. A jelenlegi magasabb árnak ő is örül, azon viszont aggódik, ki viszi tovább majd a gazdaságát, mert ahogy idősödik, egyre nehezebb az állatokkal való foglalkozás.

Arabok is keresik a bárányt

Mi, magyarok kevés birka és bárányhúst fogyasztunk, fejenként, éves szinten 20-30 dekát. Sajnos a hazai piacon, boltokban sem húsvét előtt, sem máskor nincs nagyobb kereslet a bárány- vagy a birkahúsra. Az arab országokban viszont megnőtt a fizetőképes kereslet, emellett Európán belül is nőtt a muszlim lakosság aránya, ami jó alapot ad annak, hogy a hazai gazdák a nagyobb súlyú bárányokat is könnyűszerrel el tudják adni. A fiatal bárány legfontosabb felvevőpiaca még mindig Olaszország, a nagyobb súlyú állatokat azonban Szaúd-Arábiától Izraelig keresik a vevők.