Pontosan az történt, amire számítottak a gyümölcstermelők. Hiába volt enyhe a tél, márciusban elég volt pár fagyos éjszaka, és már veszélybe is került a termés.

Aki tudott, védekezett

Bakó Zsóka és családja Györe határában közel húsz hektár gyümölcsösben gazdálkodik, ebből 13 hektár barackos. Már kedden hajnalban is a területükön őrködtek, akkor nagyobb bajt nem észleltek.

– Fagyvédelmi paraffin gyertyákkal, szélgéppel és öntözéssel védekezünk. A területünk különböző pontjain nyolc hőmérőt helyeztünk el, időről időre figyeljük, hogy mit mutatnak. És van egy kontroll területünk is, ahol nem védekezünk semmivel. Évről évre feljegyezzük a tapasztalatunkat.

Mély fagyokra vagyunk most felkészülve, vagyis arra, hogy hirtelen hűl le az idő. Kedden hajnali 4 óra körül, de szerdán egész éjszaka védtük a gyümölcsfáinkat. Jelenleg kis barackok vannak már az ágakon, ilyenkor a legérzékenyebbek a hidegre.

Az elmúlt hat évben tavasszal jött a fagy

Az elmúlt hat évre jellemző, hogy az enyhe tél után – éppen emiatt korán megindul a kajszi virágzása – március végén, április elején pedig több napig fagyosak voltak a hajnalok, és ezzel el is vitte a termést az időjárás. Így az elmúlt években a legtöbb termelő valamilyen formában védekezni kényszerült, van aki szalmabálák égetésével, öntözéssel, füstöléssel óvja a területét.

Bakó Zsóka elmondta, a fémkannákban kapható paraffin gyertyákkal, szélgépekkel akár 4 fokkal is tudják emelni a hőmérsékletet.

Pár napon belül megmutatkozik a kár

Hogy lesz-e fagykár és annak mekkora a mértéke, azt pár napon belül megtudják. Ha megfázott a virágzó fa, akkor a bibe megfeketedik, ez már másnap látható, ha a kis barackokat érte fagykár, akkor azok pár napon belül lehullanak. Sajnos még április első hetében is számítani lehet hajnali fagyra.

De nem csak a gyümölcsösök tulajdonosai izgultak a hideg miatt, a vármegye méhészei is. Nagyernyei Attila szedresi méhész elmondta, náluk szerdán mínusz 5,3 fok volt hajnalban, de több méhésztársa is jelezte, hogy Paks, Németkér, Tengelic körzetében mínusz 6 fokot is mértek. Az akácfák hajtásai ezt nem bírták ki, már napközben is látszott a fagykár az említett körzetekben.