A termelői piacokon általában jellemző, hogy érdeklődőből és árusból is van bőven jelentkező. Sok múlik azon is, hogy hol, mennyi helypénzt kérnek a szervezők.

Bogyiszló állandó és sokak által várt programjává vált az elmúlt években a Hóci-parti termelői és közösségi piac, amely a Dél-Dunántúl első rendszeresen megszervezett ilyen jellegű rendezvénye. A piac megálmodója, létrehozója Ferenczi Ágnes, aki szülőfaluja, Bogyisz­ló holtágának környezetét választotta a rendezvény helyszínéül, és biztosít ott találkozási pontot a termelők és a vásárlók számára.

Elmondta, hogy a piacokon nemcsak a minőségi, termelői és kézműves portékák beszerzésére nyílik lehetőség, hanem családi, baráti kikapcsolódásra, kellemes vízparti sétára vagy akár a piknikezésre is a nagyszerű természeti környezetben. Emellett pedig mindig vannak kísérőprogramok, legutóbb például a Band of Streets zenéje teremtett remek hangulatot a holtág partján.

Ferenczi Ágnes a piacok idejére az önkormányzattól bérli a területet és az ott található épületet, amely nemcsak szociális blokként üzemel, hanem áramot is szolgáltat a rendezvény idejére. Továbbá a zavartalanság érdekében polgárőrök segítenek a parkoltatásban.

Változó a helypénz mértéke

Alsónyékén Bárdos Viktor kistermelő a szervező, az ő alkotása a janchili szósz, mely gasztronómiai Oscar-díjat kapott pár évvel ezelőtt. Elmondta, több termelői piacot is végig járt, és úgy látta, a szervezők kezdetben nem kértek helypénzt, majd egyre emelték a tétet, ötezer forinttal kezdték, majd tíz, tizenöt, de van, ahol negyvenezer forintot is elkérnek a termelőktől. Igaz az is, hogy egyre több kereskedő is megjelent ezeken a rendezvényeken.

Alsónyéken nem volt helypénz. Meg is lett az eredménye, több mint hatvan kistermelő települt ki. A rendezvény végén pedig elégedettek voltak, mert szinte mindent sikerült eladniuk.

A Szekszárdtól nem messze található Sötétvölgyi-tó partján minden hónap második, a tolnai vármegyeszékhely sportcsarnoka előtt pedig a negyedik vasárnapján szervez kistermelői programokat Péterbencze Eszter.