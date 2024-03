A legdrágább tejek még mindig a növényi alapú tejek, például a szója, vagy zabitalok, amelyeket általában ezer forint feletti áron értékesítenek. Ezek a termékek képviselik a legdrágább árakat. Nagyobb akciók esetében akár nyolcszáz forint alatti áron is hozzájuthatunk a növényi tejekhez.

A vásárlók legtöbbje a tapasztalatok szerint még mindig az árakat veszi elsődlegesen alapul, amikor tejet választ, ugyanakkor igencsak fontos a számukra, hogy az adott terméj zsíros-e avagy zsírszegény, sokaknak fontos, hogy laktózmentes legyen, és bizony sokan keresik a kiírást, hogy homogénezett-e.

A márka is számít

Megfigyelhető, hogy például a sűrített tejek esetében a márka már jelentősen számít. Szeretjük azt a terméket választani a boltok polcairól, amelyekre emlékszünk a reklámokból. A sűrített tejek minősége sem mindegy a számunkra, itt is találunk igazán drágát, közel négyszáz grammot ezerhatszáz forintért. Keressük a különleges termékeket is, például a kókusztejet is, ám ez már igazán drága kategória. Egy litert háromezer forintért találtunk az egyik interneten is jelenlévő áruházban. A kávétejszínek közül például egy tízdarabos, összesen száz grammos termékhez már háromszáztíz forintért hozzájuthatunk.

Piaci változások kiegyenlítése

A tejárakkal kapcsolatban Vágó Szabolcs 2008-as egyetemi doktori értekezésében közli, hogy az árak azért is fontosak, mert csak úgy tartható fent hosszútávon egy termékpálya kiegyensúlyozott működése, ha kialakul egy olyan keretek között tartható árintervallum, ami minden szereplőnek megfelelő jövedelmet biztosít és a piaci változásokat képes kiegyenlíteni.

Az emelkedő árak: kínálathiány

Az árak gyorsan és hatékonyan mutatják meg a piaci anomáliákat. Az emelkedő árak kínálathiányra engednek következtetni, ezt azonban viszonylag jól viselik a szereplők, legalábbis addig a szintig, amíg a fogyasztók hajlandók tolerálni az áremelkedést. Ilyenkor is felerősödik azonban a verseny, hiszen a fogyasztók fokozottabban fordulnak az alacsonyabb árú termékekhez, vagyis előbb-utóbb minden szereplő jövedelme csökken. Az áresés viszont könnyen válthat ki pánikszerű reakciókat.