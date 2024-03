Dr. Nagy István agrárminiszter tartott szakmai fórumot kedden délután Dombóváron, a Művelődési Ház Majoros termében. A tárca vezetője az érdeklődő gazdálkodókat, gazdálkodó szervezeteket és szaktanácsadókat tájékoztatta az EU-s Közös Agrárpolitikáról (KAP), különös tekintettel az induló vidékfejlesztési pályázatokra.

Meghatározó szerepük van az agráriumban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége rendezvényén a közönséget Vendégh Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Vármegyei Szervezetének elnöke, majd Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere köszöntötte. Ugyancsak üdvözölte a jelenlévőket Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

Mint arra rámutatott, a bonyhádi és a dombóvári térség településeinek, választókerülete egészének meghatározó szerepe van a hazai agráriumban. Köszönhetően az itt dolgozó szorgos, a mezőgazdaságban érintett vállalkozóknak, cégeknek.

Felhívta a figyelmet a hazánkat is érintő különböző kihívásokra, a mai világ bizonytalanságához való alkalmazkodás szükségszerűségére. A generációváltás is ezt a célt szolgálja: át kell adni a termelést, munkafolyamatokat a fiataloknak, be kell őket vonni a gazdálkodásba, melyhez a szakképzések is segítséget nyújthatnak.

A gazdák úgy érezték: elárulták őket

Fordulat előtt Európa gazdasága: kihívások, döntések és válaszok. Ezzel a címmel tartotta meg előadását dr. Nagy István. Mint azt egyebek mellett elmonda, az európai és így a magyar gazdák tevékenységét is rontotta a zöld ideológia, valamint Brüsszel több felelőtlen döntése, ami lehetővé tette az ukrán termékek behozatalát. A gazdák úgy érezték: elárulták őket. A miniszter hangsúlyozta:

Az első és legfontosabb kulcsszó a változás, azaz változtatni kell a gazdálkodáson. Elsődleges feladat a termények minőségének javítása, hiszen a mennyiséget tekintve nem vagyunk képesek versenyezni Ukrajnával.

Fontos a réspiacot megtalálni, és olyan termékeket előállítani, melyek keresettek ezen a területen. Ebben az összefügésben jó példa a laktóz- és gluténérzékenyek számára előállított áruk készítése, valamint a bárányok tenyésztése.

Hatvannégy féle pályázat jelenik meg

A miniszter a változás, minőség és réspiac, mint fontos üzenetek, kulcs gondolatok mellett beszélt még a termelői együttműködés fontosságáról is. Beszámolt az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó, ez évi hazai pályázati programsorozat megjelenéséről. A hatvannégy féle pályázat nem egy időben jelenik meg idén, így lesz lehetőség felkészülni egy-egy támogatási kérelem benyújtására, alapos kidolgozására.