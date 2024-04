Az uniós Közös Agrárpolitikával (KAP) foglalkozó fórumsorozat tolnai rendezvényeinek utolsó állomásaként rendeztek kedden agrártalálkozót Dunaföldváron, amelyre a szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a környékbeli gazdálkodókat hívta meg. Az eseményen Süli János országgyűlési képviselő és Vendégh Edit, a NAK Tolna vármegyei elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Süli János úgy fogalmazott, minden év új kezdet és új kihívás a mezőgazdaságban. A gazdák jól tudják: pillanatok alatt is eldőlhet egy-egy vállalkozás sorsa. A térség és a Tolna vármegyei agrárvállalkozások meghatározó szerepet töltenek be a régió gazdaságában – egyebek mellett erről beszélt az országgyűlési képviselő, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a hamarosan átadásra kerülő híd nemcsak fizikai szempontból köti majd össze a Duna két partján fekvő településeket, amely új lehetőségeket nyit mezőgazdasági szempontból is.

Vendégh Edit, köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos tisztában lenni a gazdáknak a KAP szempontjaival, ugyanis mindannyian, akik tavaly kérelmet adtak be érzékelték, az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt fektet a zöld átállásra, azaz minél inkább a környezetvédelmi, fenntarthatósági célokhoz köti a támogatások folyósítását. Mint jelezte, ennek érdekében egyre nagyobb nyomást gyakorol a pályázókra, egyebek mellett a vidékfejlesztési források lehívásához is ezt követeli meg.